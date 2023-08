Découvrez le nouvel emplacement de votre kiosque à journaux à Chelles !

Shakma Shujan a pris la direction du kiosque installé sur la Place de la République de Chelles depuis le mois d’avril. Outre la commercialisation de journaux et magazines, cet entrepreneur met à disposition de sa clientèle diverses prestations. Grâce à lui, il est possible par exemple d’acheter une carte de transport ou bien un ticket de loterie. De plus, on retrouve également chez lui des boissons fraîches et collations pour ceux qui ont un petit creux. Mais ce qui plaît particulièrement aux usagers, c’est la qualité du service clientèle qu’il offre. Shakma Shujan a le sens de l’accueil et sait comment prendre soin de ses clients. Nul doute que sa bonne humeur et son professionnalisme contribuent grandement à la réussite de son commerce.

Un kiosque qui reprend vie grâce à un nouveau gérant

Le kiosque situé sur la Place de la République à Chelles a été repris par un nouveau gérant, Shakma Shujan. Avant d’acquérir celui-ci, il avait déjà de l’expérience en tant que salarié dans le domaine et possédait deux autres kiosques, gérés par sa famille. Depuis son ouverture en avril 2022, les habitants du quartier sont ravis de pouvoir acheter des journaux locaux, nationaux et internationaux sans avoir à marcher jusqu’à la gare de Chelles.

Les abonnements et les médias en ligne font baisser le chiffre d’affaires des kiosques

La clientèle se compose principalement de personnes âgées, car les plus jeunes préfèrent les médias en ligne et les réseaux sociaux. Shakma Shujan observe une tendance à la fermeture de kiosques dans la région à cause des abonnements et des ventes en ligne qui réduisent la fréquentation et donc le chiffre d’affaires. Pour remédier à cela, il a décidé de diversifier les ventes en proposant des jouets pour enfants, des boissons fraîches, de la carterie, des recharges téléphoniques et des accessoires pour téléphone.

Une diversification nécessaire pour rester rentable

Le gérant espère attirer davantage de clients dès la rentrée de septembre. Pour lui, diversifier les ventes est la clé pour faire face à la baisse de la fréquentation des kiosques traditionnels. En effet, la rentabilité est difficile à assurer avec une commission de 20 % sur les ventes et les charges liées à la gestion d’un kiosque. Le kiosquier projette d’ajouter un service de photocopie à son offre mais a renoncé à proposer un relais colis à cause de la concurrence d’un pressing situé en face de son kiosque.

