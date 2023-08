Découvrez le nouveau restaurant à Lyon avec bières à 5€, concert et brunch à volonté !

Les mélomanes lyonnais peuvent maintenant se réjouir car La Fabuleuse Cantine vient d’inaugurer son tout nouveau restaurant « anti-gaspi ». De quoi s’agit-il ? Des concerts en direct, des pintes à 5€, des repas midi et soir, un brunch à volonté et même des ateliers et autres événements ! Tout a été pensé pour offrir un lieu convivial et original à un public qui cherche à se divertir tout en ayant la satisfaction de consommer des aliments responsables. Cette nouvelle »cantine » a pour vocation de faire découvrir une cuisine simple, saine et gourmande à base d’ingrédients issus de circuits courts. Une belle initiative qui devrait plaire aux fans de musique, de bonne nourriture et de convivialité !

La Fabuleuse cantine, un nouveau « lieu de vie » à Lyon

La Fabuleuse cantine est un restaurant qui a ouvert ses portes à Lyon le 9 juin 2023 dans le 7ᵉ arrondissement de la ville. Le restaurant se veut être un nouvel espace de vie offrant une variété de services comme des repas, des brunchs, des concerts en direct, des ateliers de danse, etc. Les menus proposés sont sains, saisonniers, bios et locaux et répondent aux attentes des clients.

Des repas anti-gaspillage

La Fabuleuse cantine achète des produits difficiles à vendre auprès des producteurs qui seraient autrement contraints de les jeter. De cette façon, le restaurant vise à lutter contre le gaspillage alimentaire qui est un problème courant en France. En 2022, la chaîne a sauvé quatre-vingt-dix tonnes de nourriture de la poubelle en multipliant les points de vente. Tout est conçu pour minimiser l’impact environnemental, de la vaisselle no-waste au mobilier de récupération, en passant par le pain de la veille réutilisé.

Sur place ou à emporter

La Fabuleuse cantine propose une formule burger à midi et le soir dès 12,50€ ainsi qu’un plat du jour à 13,60€. Le repas végétarien est servi avec supplément en cas de viande. Il est également possible d’emporter des bocaux-repas sous vide qui sont proposés entre 4 et 13€. Les recettes sont produites dans leur atelier près de Roanne avec les mêmes critères. De cette façon, les clients peuvent savourer leur repas en terrasse ou chez eux.

Des pintes à 5€

La Fabuleuse cantine propose une pinte de blonde bio et locale à 5€ tout le temps, en remplacement d’un happy hour pour l’alcool. Les brasseries de la région fournissent le bar qui propose des cocktails, des spiritueux locaux ainsi que des sodas artisanaux. Avec une soixantaine de couverts, le restaurant a également une grande terrasse extérieure et offre une formule brunch chaque dimanche avec un buffet à volonté et un concert live.

Des « lieux de vie restaurant »

La Fabuleuse cantine se veut être beaucoup plus qu’un simple restaurant, avec des événements organisés tous les jours en soirée, tels que des concerts live, des DJ sets, des ateliers de danse, des performances, des expositions, des initiations, des friperies, etc. Les événements s’invitent parfois jusqu’à l’assiette, tels que les empanadas pour la soirée Amérique latine ou l’atelier de percussion pour la soirée musique africaine. Le restaurant se veut être un lieu de vie offrant une expérience complète pour les clients.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA