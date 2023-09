Les scientifiques, suite à deux années de recherche acharnée, parvinrent à conclure que cette ravissante femelle découlait en réalité d’une union inédite entre un digne représentant de l’espèce canine domestique et un majestueux renard des pampas. Cette révélation, fruit d’une investigation passionnante, bouleversa les paradigmes établis et propulsa ces chercheurs émérites au rang de pionniers en matière de découverte zoologique. Loin des stéréotypes éculés, la découverte de cet hybride féerique témoignait de la capacité de la nature à nous surprendre et à transgresser les frontières de la classification traditionnelle. Un exemple concret de cette audace insoupçonnée qui fait chavirer nos certitudes bien établies, afin de révéler des êtres empreints d’une beauté aussi exceptionnelle que mystérieuse. Ainsi, cette créature unique au monde, à la fois familière et exotique, alliait la candeur fidèle d’un chien domestique à l’indépendance farouche d’un renard des pampas, formant une association fascinante et inégalée. Il y avait en elle une étincelle de magie, une aura envoûtante et insaisissable qui rendait son essence infiniment précieuse et captivante pour les scientifiques, autant que pour le commun des mortels.

Découverte d’un hybride de chien et de renard des pampas au Brésil

Des vétérinaires brésiliens ont récemment signalé le premier cas connu d’un hybride entre un chien domestique et un renard des pampas. L’animal, une femelle, a été admis dans une clinique vétérinaire de Rio Grande do Sul en 2021 après avoir été victime d’un accident de la route. Depuis lors, les scientifiques se sont intéressés à ce cas inhabituel et une étude a été publiée dans la revue Animals plus tôt cet été.

Une hybridation sans précédent entre deux espèces distinctes

D’après les résultats de l’étude, il s’agit du premier cas d’hybridation entre une espèce de renard sauvage et un chien domestique. Les chercheurs insistent sur le fait que cet hybride est unique en son genre, car il s’agit de la première occasion où un chien se croise avec un canidé sauvage en Amérique du Sud. Contrairement à d’autres cas d’hybridation entre des canidés, cette hybridation a eu lieu entre des espèces de genres différents : le genre lycalopex pour le renard des pampas et le genre canis pour le chien domestique.

Possibilité de découvrir d’autres cas similaires

Il est déjà connu que des croisements entre chiens et loups, ainsi qu’entre chiens et dingos ont été observés précédemment. Cependant, le cas de cet hybride de chien et de renard des pampas est considéré comme unique en raison de son origine géographique et de la divergence génétique notable entre les deux espèces. Le spécimen, nommé « dogxim » (en anglais pour chien et en portugais pour renard des pampas), présente des caractéristiques physiques similaires à celles d’un chien, bien que son comportement soit plus complexe. Bien que l’hybride soit décédé cette année pour des raisons inconnues, les scientifiques estiment qu’il existe probablement d’autres individus similaires dans la nature, bien que la reproduction de cette espèce soit encore méconnue.

