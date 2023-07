Découvrez le manoir et le colombier du célèbre Jehan Ango en Normandie

Chaque fin de semaine durant cette saison estivale, laissez-vous guider par franceinfo afin de découvrir « La France secrète ». Dans ces pages, il y a des anecdotes passionnantes, des récits mystérieux et des personnalités singulières, qui ont influencé et embelli différents endroits. Ces histoires, souvent inédites, vous transporteront dans un univers unique et extraordinaire, où la découverte de chaque facette cachée de La France vous attend. Loin de l’ordinaire, ces histoires raviront les amoureux d’aventure et d’évasion. Les détails précis de chaque lieu ne vous seront jamais révélés de la même manière, pour une expérience de lecture authentique et originelle. Préparez-vous à être ébloui par une France insoupçonnée.

Découvrez le manoir de Jehan Ango à Varengeville-sur-Mer

La Seine-Maritime est une région riche en patrimoine historique et culturel, et le manoir de Jehan Ango à Varengeville-sur-Mer est l’un de ses joyaux. Construit au XVIe siècle, ce manoir est le symbole du faste et de la richesse de Jehan Ango, un armateur dieppois célèbre pour ses actes de piraterie. Aujourd’hui, cet endroit est devenu l’un des premiers sites classés monuments historiques en France.

Le trésor de Moctezuma : comment Ango l’a intercepté

En 1522, le conquistador Cortès a volé le fabuleux trésor de Moctezuma, le dernier empereur aztèque. Le trésor, qui comprenait une émeraude en forme de pyramide, des bijoux en or, de la vaisselle en argent, des pierres précieuses, des fourrures splendides, des parures en plumes multicolores, était destiné à Charles Quint. Cependant, Ango, qui était un ami proche de François 1er, a intercepté le convoi en mer et a ainsi dérobé le trésor. Cette action de piraterie a permis à Ango de faire fortune et de s’installer dans ce manoir emblématique. Charles Quint a été furieux, mais il était en désavantage face au pouvoir d’Ango.

La brouille entre François 1er et Charles Quint

Ango a été à l’origine de la brouille profonde entre François 1er et Charles Quint, ces deux monarques n’étant pas les meilleurs amis du monde. En 1525, François 1er perd la bataille de Pavie en Italie, et est capturé par Charles Quint. Ce dernier demande une rançon énorme pour sa libération que la France ne peut payer, alors il exige en échange les deux fils de François 1er. Ce n’est que quatre ans plus tard, en 1529, que les deux princes ont été libérés, grâce à un traité signé à Cambrai qui a mis fin à la guerre. Ce manoir et son histoire sont des témoins fascinants de l’histoire du XVIe siècle et de l’époque de l’essor de la piraterie. Si vous avez l’occasion, visitez le manoir de Jehan Ango à Varengeville-sur-Mer, vous ne serez pas déçu !