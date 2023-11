Découvrez le chevalier aboyeur, un oiseau très singulier !

Les membres inférieurs émeraude du chevalier aboyeur le rendent aisément reconnaissable parmi les membres de sa famille, à savoir son cousin germain le chevalier gambette.

Le chevalier aboyeur : un oiseau caractéristique des régions nordiques

Le chevalier aboyeur (Tringa nebularia) est un oiseau appartenant à l’ordre des Charadriiformes et à la famille des Scolopacidés. Avec une envergure allant de 55 à 70 cm, il se distingue par ses ailes longues et fines, lui permettant de s’envoler rapidement. Il possède également un bec long et fin, idéal pour capturer de petites proies, telles que des insectes, des crustacés, des mollusques, des vers, des petits poissons et de petits batraciens.

À quoi ressemble-t-il ?

Le chevalier aboyeur est équipé d’ailes longues et fines ; il s’envole avec rapidité lorsqu’il est surpris. Son bec est très long et fin ; son extrémité remonte légèrement vers le haut pour s’adapter parfaitement à la capture de petites créatures. Les pattes et les doigts sont longs, ce qui permet à l’oiseau de courir vite sur les surfaces sableuses ou rocheuses côtières.

Un oiseau qui s’adapte

Lors de la période de reproduction, le chevalier aboyeur revient chaque année sur le même territoire. Les couples d’oiseaux peuvent défendre jusqu’à quatre territoires, en volant rapidement et en zigzag. Cela démontre leur adaptabilité et leur capacité à se familiariser avec leur environnement.

Particularités et similitudes

L’arrière et la partie supérieure des ailes du chevalier aboyeur sont mouchetées de marron, tandis que sa tête varie du gris foncé au marron. Une ligne blanche le long du dos est visible uniquement pendant le vol. Il présente aussi une gorge claire avec des rayures marron. Son cousin, le chevalier gambette, lui ressemble beaucoup, mais il possède des pattes rouges, est légèrement plus petit et a un bec plus court. Les mâles et les femelles arborent des caractéristiques similaires, rendant leur distinction plus difficile.

