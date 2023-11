Découvrez le chat australien mystérieux : l’australian mist !

Issue de croisements entre abyssins, burmeses et félins locaux, cette race récente venue tout droit d’Australie présente des caractéristiques bien particulières. Doté d’une douceur et d’une patience incomparables, ce félin à la robe tabby se distingue par sa sociabilité et son expression faciale très expressive. Son affectuosité en fait un animal de compagnie très apprécié et recherché.

Origines et création de l’australian mist

À la fin des années 1970 en Australie, le Dr Truda commence à croiser des abyssins, des burmeses et des chats domestiques locaux pour créer une nouvelle race douce, affectueuse et d’origine australienne. Les abyssins sont choisis pour leurs couleurs et leur poil tiqueté, les burmeses pour leur caractère calme et affectueux ainsi que pour certaines couleurs, et les chats domestiques tabby pour obtenir cette robe, qui est aujourd’hui la marque de cette race.

Les caractéristiques physiques de l’australian mist

L’australian mist présente une musculature puissante et une ossature plutôt forte, ce qui le rend assez lourd. Les pattes sont longues ; la queue est de longueur moyenne, épaisse à la base et très effilée vers l’extrémité. La tête, assez ronde, est très expressive ; les grands yeux de ce chat lui donnent l’air vif, toujours en alerte. Ils doivent être verts, mais toutes les nuances sont admises. La fourrure de cette race est courte, avec une couleur intense. Les couleurs acceptées sont le bleu, le chocolat, le lilas, le cannelle et le faon dans les patrons spotted tabby et blotched tabby uniquement.

Comportement et mode de vie de l’australian mist

Le caractère de l’australian mist est son plus grand atout. Il est doux, calme et affectueux, intelligent et il aime suivre son maître. Il lui est très attaché, à la manière d’un chien. Il est sociable avec tout le monde ; il aime jouer avec les enfants, envers lesquels il fait preuve de beaucoup de patience. Facile à entretenir, il est adaptable et peut vivre en appartement, bien qu’il apprécie d’avoir accès à l’extérieur. Il aime être entouré et supporte difficilement la solitude ; il est donc heureux au sein d’une famille ou avec un maître dévoué et disponible qui aime les câlins autant que lui.

Popularité internationale et rareté

Malgré son succès en Australie, l’australian mist reste peu courant, voire inconnu, dans les autres pays. Cependant, sa réputation de douceur, de sociabilité et d’adaptabilité en fait un compagnon idéal pour de nombreux foyers. Il est également à l’aise avec d’autres animaux et n’a pas peur des inconnus.

Cet article vous a plu ? Retrouvez le magazine « Le Monde des Animaux » en kiosque et sur monmag.fr (versions papier et numérique, et abonnements).

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA