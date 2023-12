« Découvrez le calendrier sportif 2024 explosif : JO, Euro Foot, Tour de France, et plus encore! »

L’année 2024 projette la Ville Lumière sous les feux de la rampe, accueillant à la fois les Jeux olympiques et paralympiques. À cela se rajoute l’énergie contagieuse des deux sélections tricolores de handball ainsi que l’ardente aspiration de nos footballeurs à décrocher l’Euro. Le monde entier aura également les yeux rivés sur les championnats globaux de natation et de cyclisme, ce dernier présentant un parcours du Tour de France jamais vu auparavant. Et n’oublions pas le traditionnel Tournoi des Six Nations. Sans conteste, l’année 2024 promet un déferlement d’émois sportifs inoubliables.

Rétrospective et anticipation de l’année sportive

Après une année 2023 riche en événements, marquée par des victoires mémorables comme celles de l’équipe sud-africaine à la Coupe du monde de rugby, des handballeuses françaises au Championnat du monde, les performances exemplaires de Novak Djokovic et de Max Verstappen dans leurs disciplines respectives, sans oublier le premier trophée de la Ligue des champions emporté par Manchester City, l’année 2024 promet d’être tout aussi excitante avec notamment les Jeux Olympiques à Paris.

Jeux Olympiques à Paris

L’événement majeur de l’année est sans conteste les Jeux Olympiques qui se tiendront du 26 juillet au 11 août à Paris. Les Jeux Paralympiques suivront du 28 août au 8 septembre. Après avoir remporté 33 médailles à Tokyo en 2021, la délégation française espère surpasser cet exploit.

Événements clés et calendrier sportif 2024

Il est également à noter que l’année 2024 verra participer l’équipe de France masculine de football et les équipes masculines et féminines de handball au championnat d’Europe. Les dates de la Coupe Davis et de la Fed Cup ne sont pas encore officialisées. Vous pouvez télécharger ici le calendrier sportif 2024.

Entre le Dakar Rally en janvier, le Tournoi des Six Nations en février pour l’équipe masculine et en mars et avril pour l’équipe féminine, le GP de Monaco en mai, les finales de la Ligue des Champions en mai et juin, l’Euro masculin de football à partir de mi-juin, Les Jeux Olympiques en juillet et août, la Vuelta en août et septembre, et la saison de F1 qui se termine en décembre, les amateurs de sport auront de quoi s’enthousiasmer tout au long de l’année.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA