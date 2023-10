Découvrez le balbuzard pêcheur, un prédateur incroyable qui se nourrit de poissons

Ces imposants charognards aquatiques revendiquent un territoire d’une portée considérable, détrônant ainsi, au sein de la fratrie des oiseaux de proie, le puissant faucon pèlerin.

Le balbuzard pêcheur et ses techniques de chasse

Le balbuzard pêcheur est un oiseau prédateur qui se nourrit principalement de poissons. Il est capable de capturer des poissons pesant jusqu’à 2 kg et mesurant jusqu’à 35 cm. Cependant, il peut également chasser d’autres proies, comme les rongeurs ou les lapins, lorsque les poissons sont absents. Doté d’une vue perçante, il est capable de repérer ses proies à une hauteur de 40 m au-dessus de la surface de l’eau. Une fois qu’il a repéré un poisson, le balbuzard pêcheur plonge en ajustant l’angle de son plongeon pour contrer l’effet de la réfraction. En touchant l’eau, il est capable d’obstruer ses narines pour empêcher l’eau d’entrer.

Garder prise, une adaptation essentielle

Les pattes du balbuzard pêcheur sont adaptées à sa technique de pêche. Ses doigts sont réversibles, lui permettant de passer d’une configuration avec trois doigts devant et un derrière à deux devant et deux derrière, selon ce qui facilite la capture du poisson. De plus, ses talons sont dotés d’écailles orientées vers l’arrière, ce qui lui permet de mieux tenir sa proie. Les pattes rugueuses de l’oiseau l’aident également à saisir et à soulever le poisson hors de l’eau. Son plumage épais et huileux l’empêche de se gorger d’eau, et sa puissance musculaire lui permet de reprendre facilement son envol tout en tenant le poisson.

Une migration impressionnante

Pendant leur migration, les balbuzards parcourent en moyenne environ 280 km par jour, préférant voler pendant les heures du jour. Les oiseaux européens passent généralement l’hiver en Afrique, tandis que certains s’aventurent jusqu’en Asie. Les balbuzards d’Amérique du Nord se rendent en Amérique du Sud, tandis que quelques-uns choisissent de passer l’hiver en Floride.

Le Monde des Animaux, le magazine incontournable

Si vous êtes passionné par la faune et la flore sauvages, le magazine « Le Monde des Animaux » est fait pour vous. Avec des histoires captivantes et des photographies sublimes, ce magazine vous offre un véritable safari visuel au cœur de la nature. Retrouvez-le en kiosque et sur monmag.fr, en version papier et numérique, ainsi que des abonnements disponibles.

Le Monde des Animaux & de la Nature est un magazine dédié à la faune et à la flore sauvages du monde entier. À travers des histoires captivantes et de sublimes photographies, le magazine offre un véritable safari visuel au cœur de la nature.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA