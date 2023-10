Découvrez l’avenir de l’agriculture française : le déclin des vaches est-il inévitable ?

Les préoccupations écologiques et l’évolution des mentalités de la société française ont engendré une nouvelle tendance de consommation : la diminution de la consommation de viande. Cette évolution des habitudes alimentaires a des répercussions directes sur les exploitations agricoles spécialisées dans l’élevage. En effet, on constate actuellement qu’un départ à la retraite sur deux dans ces exploitations ne trouve pas de repreneur, mettant ainsi en péril un modèle économique bien établi depuis des décennies. Cette remise en question de la place de l’élevage dans notre société est d’autant plus préoccupante qu’elle met en lumière les enjeux liés à la durabilité et à la préservation de l’environnement.

Une désaffection des élevages bovins en France

La France compte aujourd’hui 400 000 exploitations agricoles, soit 100 000 de moins en dix ans. Parmi celles-ci, il ne reste que 80 000 élevages de bovins, soit 30 000 de moins sur la même période. Cette diminution s’explique en partie par les départs à la retraite des éleveurs, mais aussi par d’autres facteurs.

Mickaël Heurtin, éleveur breton, a dû arrêter son activité d’élevage de vaches à viande pour se consacrer entièrement aux vaches laitières car il ne gagnait pas assez d’argent. Il témoigne : « Pourtant, j’adorais ça. C’était plus qu’une production supplémentaire, une diversification. C’était une passion et ça m’a crevé le cœur d’arrêter ». Aujourd’hui, selon lui, le métier d’éleveur n’attire plus, le nombre de bovins diminue et certains éleveurs se tournent vers d’autres productions, comme les céréales.

Des problématiques environnementales et sociétales

La consommation de viande bovine a diminué ces dernières années en France. Plusieurs raisons expliquent cette tendance. Thierry Pouch, économiste en chef des chambres d’agriculture, souligne que les problématiques environnementales, telles que les émissions de gaz à effet de serre par les bovins, ainsi que les débats sur la santé publique et le bien-être animal, ont contribué à cette évolution. Les éleveurs sont également sensibles à ces questions, mais certains s’inquiètent des conséquences de la diminution de la production de viande bovine, notamment en termes d’importations.

Moins d’élevages, plus d’importations

La diminution du nombre d’élevages bovins en France a entraîné une hausse des importations de viande. Emmanuel Bernard, président de la section bovine d’Interbev, souligne que bien que la France importe davantage de pays voisins comme l’Allemagne et l’Irlande, cette situation a ses limites. Il est essentiel d’assurer la souveraineté alimentaire pour éviter des importations massives qui pourraient ne pas respecter les mêmes standards que ceux en vigueur en France. Néanmoins, il reste difficile de contrôler l’origine des viandes dans les cantines, même si la loi prévoit une obligation d’approvisionnement local.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA