« Découvrez l’attraction touristique la plus prisée en Algérie : L’oasis de Djanet et le parc du Tassili n’Ajjer »

Les trésors cachés de l’Algérie attirent un grand nombre de visiteurs étrangers qui, à leur arrivée, peuvent facilement obtenir un visa afin de découvrir les innombrables merveilles que déploie ce pays. L’oasis de Djanet ainsi que le parc du Tassili n’Ajjer, patrimoine mondial de l’Unesco, sont deux destinations incontournables pour les voyageurs avides de découvertes culturelles et naturelles. Situés dans le sud-est de l’Algérie, ces lieux offrent des paysages impressionnants de montagnes et de canyons parsemés de dessins préhistoriques et de peintures rupestres datant de milliers d’années. Cette région unique du monde, témoignage d’une histoire et d’une culture riches et fascinantes, saura charmer les voyageurs en quête d’un dépaysement total et d’une expérience inoubliable.

Un tourisme en hausse à Djanet

Plus de 4 000 étrangers ont visité Djanet et ses alentours, notamment le Tassili n’Ajjer, site classé par l’Unesco pour son patrimoine culturel et naturel, en 2021. Cette affluence de touristes étrangers a été facilitée par la mise en place d’un système de visas à l’arrivée. En 2022, plus de 2 900 étrangers de 35 nationalités différentes ont séjourné à Djanet, contre 1 200 la première année d’application de cette mesure. Les touristes, en majorité des Occidentaux, viennent découvrir un paysage désertique unique au monde.

Le Tassili n’Ajjer, un trésor mondial plus accessible

Le Tassili n’Ajjer est un parc national de plus de 70 000 km² caractérisé par un paysage lunaire et des forêts de rochers de grès érodé. Ce site abrite également l’un des plus importants ensembles d’art rupestre préhistorique du monde avec plus de 15 000 dessins et gravures. Ces peintures permettent de retracer l’évolution de la vie humaine aux confins du Sahara depuis 6 000 ans avant Jésus-Christ jusqu’aux premiers siècles de l’ère chrétienne. L’Unesco l’a reconnu en 1982 comme site du patrimoine culturel mondial et du patrimoine naturel mondial. En 2021, lors de l’épidémie de Covid-19, les autorités algériennes ont décidé de promouvoir le tourisme saharien en permettant aux étrangers d’avoir leur visa à l’aéroport d’arrivée dans le sud du pays et en ouvrant une ligne directe Paris-Djanet.

Un intérêt croissant pour le tourisme saharien

Le développement de l’industrie touristique à Djanet reflète l’intérêt croissant pour le tourisme saharien. En effet, malgré les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, le nombre de visiteurs étrangers a augmenté entre 2021 et 2022. Cette évolution s’explique notamment par la facilité d’obtention des visas à l’arrivée et l’ouverture d’une ligne directe Paris-Djanet. En 2022, plus de 2 900 touristes étrangers ont séjourné à Djanet, rejoignant les 17 000 Algériens qui y ont également succombé.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA