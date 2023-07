Découvrez l’attraction incontournable des vacances : le Club Mickey !

Les clubs de plage, avec leurs balançoires qui se balancent avec douceur et leurs drapeaux flamboyants, ont traversé les générations en laissant une marque indélébile dans les souvenirs de tous les enfants qui s’y sont rendus. Incontournables et si reconnaissables, ils représentent un véritable havre de paix pour les vacanciers, notamment les plus jeunes, qui y passent des moments inoubliables. Parmi ces havres de détente, on peut citer notamment le Club Mickey de Pontaillac, situé à Royan, qui continue de faire le bonheur des enfants en quête d’aventures estivales.

Les clubs de plage, un symbole des vacances pour les enfants

Des souvenirs inoubliables pour les enfants

Les clubs de plage ont marqué des générations d’enfants et continuent encore aujourd’hui à faire leur bonheur. Balançoires, trampolines, drapeaux colorés, tout est conçu pour attirer les enfants et permettre aux parents de passer un moment de tranquillité. La plage de Pontaillac à Royan abrite le Club Mickey, qui est un lieu incontournable pour les petits vacanciers. Pour beaucoup d’enfants, comme Alma et Salomé ou encore Geoffroy qui y sont venus il y a plus de 55 ans, c’est un souvenir vivace et amusant. Alice, une fidèle du club, y trouve du bonheur grâce aux châteaux gonflables, trampolines, et balançoires.

« Un bain de jouvence » pour Bernard, directeur du Club de Plage

Le Club de Plage de Mickey à Royan doit sa réputation au directeur du club Bernard Gresser. Ce passionné travaille dans le club depuis 45 ans et ne compte pas raccrocher. Pour lui, c’est encore plus qu’un travail, c’est son amour pour les enfants et la plage qui l’ont conduit à être directeur de ce Club. Il le décrit comme « deux mois de vacances » et il trouve qu’il est un « bain de jouvence » pour lui. Il veille avec attention sur les enfants qui participent aux cours de natation dans la piscine du club.

Un moment de sérénité pour les parents

Les clubs de plage ne sont pas seulement un endroit réservé aux enfants pour jouer, mais également pour aider les parents à se détendre et profiter de leurs vacances. Les cours de surf et les baignades leur permettent de se retrouver entre eux, tandis que les enfants sont occupés avec leurs activités. Les parents peuvent ainsi profiter d’un temps de tranquillité bien mérité. Muriel Barraud, une grand-mère de deux fidèles du Club Mickey, confie que ce temps de jeu aide les enfants à se dépenser et permet d’avoir des soirées plus calmes.

En somme, les clubs de plage sont une source de souvenirs inoubliables pour les enfants et un moment de sérénité pour les parents. Ces endroits magiques sont devenus un véritable symbole de vacances pour les enfants et continueront à les marquer au fil des générations.

source originale : La Pause Info.fr