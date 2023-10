Découvrez Larry the Cat, le célèbre félin du 10 Downing Street

Nous vous invitons aujourd’hui à découvrir une véritable icône féline qui ne laissera personne indifférent. Du haut de ses 16 années d’existence, ce matou hors du commun se distingue par sa démarche à la fois majestueuse et élégante, arpentant avec assurance les moindres recoins sur ses quatre pattes graciles. Arborant une robe d’un gris immaculé parsemé de touches délicates de blanc, il captive tous les regards qui se posent sur lui. Cette silhouette féline d’exception n’est autre que celle de Larry the Cat, une véritable célébrité au Royaume-Uni. Aussi, pour vous permettre de mieux le connaître, de percer les mystères de son charisme unique, nous vous proposons de plonger dans l’intimité de ce félin d’exception grâce à une vidéo qui lui est entièrement consacrée. Préparez-vous à être émerveillés, car Larry the Cat ne laisse personne indifférent.

Larry, le chat du 10 Downing Street : une icône britannique

En ce mercredi 25 octobre, nous célébrons l’anniversaire de Rishi Sunak, Premier ministre anglais, mais il n’est pas la seule célébrité de la résidence du 10 Downing Street. Le véritable héros des lieux est en réalité Larry the Cat. Ce félin vit à la même adresse que le Premier ministre et est devenu une véritable coqueluche pour les Britanniques, ainsi que le chouchou des médias.

Un employé officiel du cabinet du Premier ministre

Larry est même un membre officiel du cabinet du Premier ministre. Son titre est « Chief mouser to the cabinet office » ce qui signifie « Souricier en chef du bureau du cabinet ». Parmi ses fonctions, il est chargé de chasser les souris, d’accueillir les visiteurs et même d’inspecter les services de sécurité. Ce matou occupe son poste depuis le 15 septembre 2011 et a vu passer cinq Premiers ministres différents.

Une figure politique controversée

Le chat est devenu une véritable figure politique à part entière. En effet, David Cameron a même dû répondre aux rumeurs de mésentente avec l’animal devant le Parlement. Larry jouit donc d’une notoriété qui dépasse largement les frontières du 10 Downing Street.

Une icône médiatique

La popularité de Larry est telle qu’il est souvent mis en avant dans les médias. Son charme félin fait fondre les Britanniques, et les vidéos de ses exploits ne manquent pas de circuler sur internet.

Un chat qui fait parler de lui

