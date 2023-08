Découvrez la Touraine, joyau de l’Indre-et-Loire ! 💎🏰 #Touraine #IndreetLoire #patrimoine

Le vendredi 18 août, les membres de l’équipe qui gèrent le journal télévisé de 20 heures sont fiers de vous présenter un reportage unique concernant la Touraine et l’exploration de son patrimoine historique. À travers ce reportage, nous découvrirons ensemble les merveilles et la richesse de cette région. Les téléspectateurs pourront se passionner pour les sites historiques de cette partie de la France, et se laisser séduire par la beauté et le charme de la Touraine. Une chose est sûre, ce reportage mettra en avant toute la diversité et la fascination de la région. Nous avons hâte de partager cette aventure avec vous tous.

Des fleurs pour agrémenter le château de Chenonceau

Les équipes de 20 Heures ont visité les jardins du château de Chenonceau en Indre-et-Loire et ont découvert le potager du château. Le maître de ce potager n’est autre que Jean-François Boucher, fleuriste passionné. Il y cultive environ 120 à 150 variétés de fleurs différentes qu’il assemble en bouquet. Selon lui, les compositions sont baptisées par le nom des pièces dans lesquelles elles vont.

L’histoire du plus vieux donjon de France à Montbazon

Après leur visite de Chenonceau, les équipes de 20 Heures se sont rendues à Montbazon toujours en Indre-et-Loire pour découvrir le plus vieux donjon de France toujours debout. Les pierres datent d’environ un millier d’années et révèlent des histoires incroyables. Sur place, les visiteurs peuvent s’essayer au tir à l’arbalète et au lancer de hache. Ensuite, les équipes se rendent à Bréhémont où un pêcheur local les emmène découvrir son terrain de pêche long de 34 kilomètres.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA