Découvrez la programmation choc du Festival de théâtre de rue d’Aurillac pour le vendredi 25 août 2023 !

Le troisième jour du Festival d’Aurillac se présente sous le signe du programme IN, menant les participants vers une journée riche en découvertes et en rencontres artistiques. Cette journée est la promesse d’un parcours original à travers la ville d’Aurillac, allant du théâtre de rue jusqu’à des performances impressionnantes sur scène. Le programme IN est conçu pour surprendre et ravir les spectateurs avec des créations artistiques innovantes, allant des représentations de danse contemporaine jusqu’aux installations immersives en passant par des exposés théâtraux interactifs. Cette journée est l’occasion pour les participants de s’immerger dans un univers artistique qui ne manquera pas de les transporter et de leur offrir des expériences inoubliables. Les artistes sélectionnés pour cette journée ont été choisis pour leur talent et leur originalité, garantissant ainsi une programmation de qualité supérieure et un divertissement inédit pour tous les spectateurs.

Un programme diversifié pour tous les goûts

Le festival « Viva Cité » propose une grande variété de spectacles pour tous les publics. Des thématiques telles que la danse, la musique, le cirque ou encore le théâtre y sont proposées. Les horaires sont accessibles pour tous, de 10h à 23h. Les spectacles sont payants ou gratuits selon les troupes, la plupart étant tout public.

Des spectacles de qualité

La qualité des spectacles est au rendez-vous avec des artistes reconnus et talentueux. Gongle avec 2// interroge l’influence des technologies de l’information et de la communication dans le travail contemporain. La Ville en feu propose une réinterprétation du Sacre de printemps, un bijou à ne pas manquer. La compagnie du Zerep présente deux spectacles : Ecarte la gardine, tu verras le proscenium et La meringue du souterrain, deux performances à ne pas manquer.

Des moments forts pour tous les âges

Les spectacles du festival « Viva Cité » englobe différentes thématiques pour tous les âges. Pour les plus jeunes, il y a le spectacle Prendre Le Soin, qui dans un esprit ludique, sensibilise les enfants aux conditions de travail des personnels hospitaliers. Pour les ados, kit de survie en territoire masculiniste est une performance qui aborde une sous-culture controversée. Pour les plus âgés, L’Homme debout, Mo et le ruban rouge ou encore Garniouze Ink présentent des spectacles avec des thématiques percutantes.

