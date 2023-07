Découvrez la Préhistoire à la Roche-aux-Fées en une semaine ! Animations RocheauxFées

Entre le 19 et le 23 juillet de l’année 2023, les passionnés d’histoire auront l’opportunité de découvrir de nombreux ateliers et spectacles mettant en lumière la richesse de la Préhistoire. Ceux-ci se tiendront à Essé, autour du célèbre dolmen de la Roche-aux-Fées, lieu emblématique de la Bretagne. Au cours de ces quelques jours, les visiteurs auront la chance de plonger dans le passé et de s’immerger dans cette période fascinante de notre histoire. Ils pourront notamment approfondir leurs connaissances grâce à des démonstrations de techniques ancestrales, mais également assister à des représentations théâtrales et autres événements culturels spécialement conçus pour l’occasion. Les organisateurs promettent un voyage dans le temps hors du commun, alliant découverte et amusement dans un cadre naturel spectaculaire. Cette expérience unique est à ne manquer sous aucun prétexte pour tous les amateurs d’aventure et de découverte.

Découvrir la Préhistoire au dolmen de la Roche-aux-Fées

Chaque année, Roche-aux-Fées Communauté organise une semaine dédiée à la Préhistoire. En 2023, du 19 au 23 juillet, le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) Val de Vilaine s’installera au dolmen de la Roche-aux-Fées à Essé pour faire découvrir l’archéologie et la Préhistoire au plus grand nombre.

S’immerger dans la Préhistoire

Durant cinq après-midis, il sera possible de s’immerger dans le temps et découvrir les modes de vie des populations du Paléolithique et du Néolithique. Des ateliers participatifs et des démonstrations de techniques (fouilles archéologiques, création d’instruments de musique…) seront proposés pour tous les âges et pour tous les goûts.

Ateliers gratuits

Les nouveautés pour 2023 seront l’atelier stratigraphie (pour comprendre comment les archéologues datent les objets) et l’atelier vannerie (accessible dès 7 ans). Les ateliers seront gratuits et en accès libre de 12h30 à 17h30. Le programme détaillé est disponible sur le site https://tourisme.rafcom.bzh.

Ne manquez pas cette occasion de plonger au cœur de l’histoire de l’humanité et de découvrir la richesse de la Préhistoire au dolmen de la Roche-aux-Fées à Essé. Des moments d’apprentissage et d’aventure à partager en famille ou entre amis.

source : actu.fr