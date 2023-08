Découvrez la pet-sitter qui parcourt 4.000 km pour chouchouter vos animaux

Emmanuelle Brabant occupe le poste de pet-sitter depuis deux ans et demi dans les Deux-Sèvres, une activité qui consiste à prendre soin des animaux de compagnie chez leurs propriétaires. Elle exerce ses fonctions dans le confort de leur domicile. Pendant la saison estivale, son emploi du temps est chargé et elle travaille sans répit tous les jours de la semaine. La passion qu’elle voue aux animaux se reflète dans son métier, elle fait preuve d’un grand dévouement pour les bêtes qu’elle garde. Emmanuelle se met à leur disposition, prenant soin de leur nourriture, de leur hygiène et leur offrant des moments de jeux et de détente. Elle est très appréciée de ses clients qui lui font totalement confiance pour prodiguer les meilleurs soins à leurs cherifiés. Emmanuelle est donc une professionnelle disponible et dévouée, confectionnant des moments de bonheur aux animaux qu’elle garde.

Emmanuelle Brabant, pet-sitter de métier passionné

Emmanuelle Brabant est une pet-sitter travaillant dans les Deux-Sèvres depuis deux ans et demi. Elle intervient au domicile de ses clients pour s’occuper de leurs animaux de compagnie, principalement des chiens, des chats, des rongeurs et des ânes. Elle travaille tous les jours en été.

Une vocation ancrée depuis l’enfance

Emmanuelle Brabant provient d’une famille où les animaux ont toujours eu une place importante. Ses grands-parents étaient des éleveurs de chiens et sa mère a travaillé dans le dressage de chiens de troupeau. La pet-sitter elle-même a eu une formation dans un club canin ainsi que des cours sur le comportement du chien et de l’homme, lui permettant d’obtenir l’attestation de connaissance des animaux de compagnie. Elle considère que l’expérience est essentielle pour exercer de manière professionnelle et responsable.

Des interventions ciblées et adaptées pour chaque animal

Emmanuelle Brabant intervient auprès d’une grande variété d’animaux, mais se concentre principalement sur les chiens. Elle effectue une première rencontre gratuite pour évaluer les besoins de l’animal ainsi que la compatibilité avec le propriétaire. Elle se rend ensuite chez ses clients une à trois fois par jour, en s’adaptant à leurs horaires et aux besoins de l’animal. Outre les promenades et les soins, elle envoie régulièrement des messages et des photos pour rassurer les propriétaires sur le bien-être de leurs animaux de compagnie.

Un service accessible pour tout le monde

Emmanuelle Brabant offre ses services à des clients de tout niveau social, souhaitant que ce soit accessible à tous. Elle intervient notamment pour les personnes hospitalisées ainsi que pour les personnes n’ayant pas le temps de s’occuper de leurs animaux de compagnie. Son entreprise, Les Copains à bord, est aujourd’hui bien établie et elle est très appréciée des propriétaires d’animaux pour sa compétence et son empathie envers les bêtes.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA