Découvrez la nouvelle série touchante de Florence Pernel : « Miskina, la pauvre ».

Durant cette période estivale, les auditeurs ont l’opportunité de découvrir quotidiennement les choix de leurs personnalités favorites sur leur série adorée grâce à l’animateur Laurent Valière. Et pour cette journée précisément, l’invitée Florence Pernel se prête au jeu en partageant au micro ses goûts en matière de séries.

Florence Pernel : de la substitut du procureur à la comédie française

Florence Pernel est une actrice française connue pour son rôle de la substitut du procureur Élisabeth Richard dans la série Meurtre à… » diffusée sur France 3 de 2014 à 2023. Mais l’actrice ne se contente pas de traquer les criminels à la télévision, elle s’est aussi illustrée sur les planches du théâtre. En effet, elle se retrouve actuellement à Avignon dans la pièce Huitième ciel de Jean-Philippe Daguerre. Mais, ce qui attire particulièrement l’attention ces derniers temps, c’est son rôle dans la comédie française Miskina, la pauvre.

« Miskina, la pauvre » : des clichés dépassés

« C’est vaguement autobiographique sur la vie de Melha, qui est une jeune femme qui ne se sent pas à sa place parce qu’elle est à la fois imprégnée de sa culture algérienne, mais en même temps, elle vit en France et elle ne sait pas très bien où elle en est au niveau religieux, dans son parcours de musulmane. » explique Florence Pernel au sujet de la comédie française Miskina, la pauvre. Cette série en huit épisodes disponible sur Prime Video raconte l’histoire d’une famille franco-algérienne et est écrite et interprétée notamment par Melha Bedia. Florence Pernel y joue un rôle important et a su apporter sa touche personnelle en sortant des clichés.

Une actrice touche-à-tout

Florence Pernel est une actrice qui aime varier les rôles. Elle a su se faire un nom au cinéma en se spécialisant dans les films policiers et en particulier ceux de Claude Chabrol. Elle a également brillé à la télévision, notamment grâce à son rôle dans la série Meurtre à… » Et si elle est aussi à l’aise sur les planches du théâtre, c’est grâce à son talent et à sa polyvalence qui lui permettent de s’adapter à tous les genres. Sa dernière pièce Huitième ciel a été saluée par la critique pour son humour et son intelligence.

Avec sa nouvelle performance dans la comédie française Miskina, la pauvre, Florence Pernel prouve une fois de plus sa capacité à briller dans des rôles variés. Une actrice polyvalente qui ne cesse de surprendre et de nous émerveiller avec son talent.