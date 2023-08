Découvrez la formation rocheuse cachée près de Saint-Étienne !

Le petit village de Prades, situé au cœur de la magnifique région de la Haute-Loire, est une véritable pépite qu’il fait bon découvrir. Niché à égale distance de deux grandes villes, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, il offre un cadre de vie paisible et authentique à ses habitants. Si vous avez la chance de vous y rendre, vous ne manquerez pas de remarquer une formation rocheuse enchanteuse située à ses abords. Les couleurs et les formes qui s’y dessinent sont un véritable spectacle pour les yeux et vous ne vous lasserez pas de les contempler. Prenez le temps de flâner dans les rues de Prades et de découvrir toutes les richesses qu’elle a à offrir. Vous ne serez pas déçus !

Découverte de Prades et son Rocher

Prades, petite bourgade située entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand et traversée par l’Allier, est une destination idéale pour une escapade dans la région de la Haute-Loire. Mais la véritable attraction de Prades est le Rocher de Prades, une formation rocheuse de plus de 90 mètres de hauteur qui surplombe l’Allier, offrant ainsi un lieu enchanteur pour une baignade paisible tout en admirant cette formidable falaise de basalte. Des sentiers de randonnée sont indiqués pour le découvrir de plus près. Cependant, il est important de veiller à préserver l’environnement fragile de ce lieu pour ne pas déranger la faune et la flore qui y vivent en harmonie.

Un charmant village à découvrir

Malgré sa petite population d’environ 60 habitants, Prades possède également des attraits touristiques intéressants. L’église Saint-André, construite au XIIe siècle, est classée aux Monuments Historiques de nos jours et arbore une architecture typique de la région. Les vestiges du château féodal, un sarcophage mérovingien ainsi que la pile du pont romain enrichissent également son patrimoine. Le village offre également de belles promenades autour des anciennes habitations et laisse découvrir les charmes paisibles de la vie de campagne.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA