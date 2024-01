Découvrez la disparition mystérieuse du plus grand primate de tous les temps de la Terre

Il y a plus de 200.000 ans, le singe gigantopithèque, dont la taille avoisinait les trois mètres et le poids atteignait entre 200 et 300 kg, a eu une disparition définitive.

Découvrez la mystérieuse extinction du gigantopithèque

Une nouvelle étude publiée récemment a permis de lever le voile sur une grande énigme de la paléontologie : l’extinction du gigantopithèque, le plus grand primate de tous les temps. Malgré sa gigantesque taille de 3 mètres et un poids d’environ 200 à 300 kg, l’espèce a disparu de la surface de la Terre il y a plus de 200 000 ans. Cette étude a permis de découvrir les raisons de cette extinction mystérieuse, mettant fin à des décennies de spéculations.

Analyses approfondies des dents fossilisées

L’énigme de l’extinction du gigantopithèque persistait depuis la découverte des premières traces de cette créature dans les années 1930. Les scientifiques étaient perplexes, ne parvenant pas à déterminer le moment et la raison de son extinction. Cependant, une équipe de chercheurs chinois, australiens et américains a entrepris une enquête approfondie en combinant six méthodes de datation différentes, analysant minutieusement les dents fossilisées trouvées dans 22 grottes en Chine, datant de 2 millions à 250 000 ans. Ces recherches ont conduit à des révélations sans précédent.

Impact des cycles glaciaires sur l’extinction

Les résultats de l’étude ont permis de déterminer une « fenêtre d’extinction » pour l’espèce, survenue entre 295 000 et 215 000 ans. Cette période correspond à une vaste phase de cycles glaciaires au cours du Pléistocène moyen, caractérisée par un refroidissement global de la planète. Les changements climatiques ont entraîné des transformations dans l’environnement, créant des périodes de pénurie de fruits dans les forêts tropicales où vivait le gigantopithèque, ce qui a eu des conséquences fatales pour l’espèce.

Une taille handicapante et ses conséquences

Le gigantopithèque, en raison de sa grande taille, a été contraint à rechercher des aliments de secours moins nutritifs. Cette spécialisation alimentaire a engendré un stress chronique sur le long terme, conduisant à une diminution progressive de la population. La taille imposante de cette espèce a également limité sa mobilité, l’empêchant de s’adapter à des ressources alimentaires plus variées. Ce handicap a finalement entraîné l’extinction de la population, une leçon poignante sur les conséquences de l’évolution pour la survie des espèces.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA