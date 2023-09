« Découvrez comment un troupeau de moutons en Grèce succombe à 300 kg de cannabis médical »

Après le passage dévastateur de la tempête Daniel, les animaux se sont soudainement vus privés de leurs sources d’alimentation traditionnelles, emportées par les inondations subséquentes. Livrées à elles-mêmes dans cette situation d’urgence, ces créatures affamées ont dû trouver une solution pour survivre. Par un étrange concours de circonstances, elles se sont rassemblées dans une serre, se frayant un chemin à travers les plantations luxuriantes qui se dressaient devant elles. Les bruits de mastication résonnaient dans cet espace étouffant, alors que ces bêtes affamées s’agrippaient à chaque brin d’herbe et chaque feuille de légume qui croisaient leur chemin. On aurait pu y voir une scène à la fois désolante et surréaliste, où les animaux, d’ordinaire libres et sauvages, semblaient avoir troqué leur nature instinctive contre une quête acharnée de nourriture, dans cet écrin de verdure isolé du monde extérieur. C’était presque comme si ces végétariens forcés avaient trouvé un havre provisoire au milieu du chaos, cherchant désespérément à apaiser leur faim insatiable. Certains, plus audacieux que les autres, étaient parvenus à grimper sur les parois de verre de la serre, offrant ainsi un spectacle aussi étonnant que préoccupant. La survie était leur unique priorité, et même si cette situation avait quelque chose d’absurde, elle révélait aussi la ténacité et l’adaptabilité de ces créatures face à l’adversité. Finalement, au fur et à mesure que les ressources se faisaient rares, les bêtes étaient contraintes d’explorer les moindres recoins de cet écrin de verdure, s’accrochant désespérément à cette subsistance provisoire. Leur instinct de survie les poussait à commettre des actes que jamais on aurait pu imaginer, faisant face aux épreuves avec une détermination incroyable. Ainsi, ces animaux se battaient pour leur survie dans la serre, peu importe les circonstances, jusqu’à ce qu’un nouvel espoir, que tous attendaient impatiemment, se présente à eux.

Un troupeau de moutons dévore 300 kg de cannabis en Grèce

En Grèce, un fait-divers étonnant s’est produit lorsqu’un troupeau de moutons, vivant en liberté, est entré dans une serre de cannabis médical près d’Almyros. Les inondations causées par la tempête Daniel ont détruit leur source habituelle de nourriture, les poussant à s’introduire dans la culture de cannabis. Le propriétaire de la serre, Yannis Bouroounis, témoigne avoir perdu 80% de sa production à cause des inondations. Malgré ses efforts pour sauver ce qui restait, il a été surpris de voir les moutons se régaler à l’intérieur de la serre.

Une situation inattendue pour le propriétaire de la serre

Yannis Bouroounis raconte avoir été confronté à un problème lorsqu’il a tenté de chasser les moutons de sa récolte. Rien ne semblait les faire partir, et il a dû trouver une solution pour les éloigner. Les moutons apprécient particulièrement le chanvre, le haschich et les légumes verts, et ils se sont même montrés plus agiles que les chèvres. Cette situation inattendue a causé une perte importante pour le propriétaire de la serre, qui a vu une grande partie de sa production dévorée par les moutons.

Le cannabis médical est légal en Grèce

Depuis 2017, le cannabis médical est légal en Grèce. Cependant, cet incident montre les défis auxquels sont confrontés les cultivateurs de cannabis face à des situations imprévues. En raison des inondations, le troupeau de moutons a été privé de leur source de nourriture habituelle, les poussant à se diriger vers la serre de Yannis Bouroounis. Malgré cette situation tragique pour le propriétaire, cet incident insolite souligne l’appétence des moutons pour le cannabis et met en évidence la nécessité de prendre des mesures pour protéger les cultures dans des conditions similaires à l’avenir.

