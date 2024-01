Découvrez comment les bouvreuils élèvent leurs petits de manière collaborative !

Un bel équilibre règne au sein de ce couple de parents exemplaires, qui partagent équitablement les responsabilités liées à l’éducation de leurs enfants. Leur coopération est sans faille et ils mettent tout en oeuvre pour accompagner leurs petits dans leur croissance.

Le Bouvreuil pivoine, un oiseau coloré

Le Bouvreuil pivoine est un petit passereau reconnaissable à son plumage coloré, avec un dos gris-bleu, des ailes et une queue noire, et un ventre rose pivoine pour le mâle. Il se nourrit principalement de graines, de bourgeons et de résineux, utilisant son bec court et puissant pour décortiquer les graines.

Où vit-il ?

On peut rencontrer le Bouvreuil pivoine en couple dans les petits jardins, les vergers et les milieux boisés. En France, on le trouve dans la plupart des régions, excepté dans certaines zones comme les vallées de la Garonne et du Rhône, le pourtour méditerranéen et en Corse. La population de Bouvreuils est en forte régression en raison de sa sensibilité aux traitements phytosanitaires.

Le rôle de la femelle

La femelle est responsable de la construction du nid et de la couvaison des œufs. Elle fabrique la structure principale du nid avec des brindilles et le recouvre de mousse, de lichen et de racines. Une fois les œufs pondus, le mâle les aide à les couver et à fournir de la nourriture en attendant l’éclosion.

Des parents attentionnés

Une fois les oisillons naissent, les deux parents prennent soin d’eux en leur apportant de la nourriture. Ils stockent des graines souples et de petits insectes dans leur gorge pour les partager avec leur progéniture. Même après avoir quitté le nid, les parents continuent souvent à nourrir leurs petits et à les guider vers les endroits riches en nourriture.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA