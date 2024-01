Découvrez comment la faune asiatique a pris le relais des animaux européens il y a 34 millions d’années grâce à la paléontologie

Chaque jour, The Conversation nous propose une analyse approfondie sur un sujet d’actualité. Aujourd’hui, c’est un universitaire qui nous dévoile les mécanismes fascinants d’une évolution incroyable. Plongeant dans les rouages de ce phénomène, il nous offre un regard éclairant sur les processus complexes qui ont conduit à cette transformation. Une lecture captivante qui nous invite à repenser notre compréhension du monde qui nous entoure.

## La Grande Coupure : Une transition majeure dans l’évolution des espèces

Un événement connu sous le nom de « Grande Coupure » a eu lieu il y a environ 34 millions d’années, pendant lequel une grande partie de la faune européenne s’est éteinte, laissant place à des animaux d’origine asiatique. Cet événement majeur a été étudié à travers des fossiles de mammifères artiodactyles dans la région du Quercy en Occitanie. Les résultats de l’étude remettent en question l’hypothèse de la concurrence active avec les espèces asiatiques comme principale cause de l’extinction des espèces endémiques en Europe occidentale.

## Une extinction massive et historique

99 % des espèces ayant existé sur Terre sont maintenant éteintes, et la transition Éocène-Oligocène, il y a 34 millions d’années, coïncide avec l’un des principaux événements d’extinction de ces 66 derniers millions d’années. Ce changement majeur est associé à un refroidissement global de la planète, à une baisse importante du niveau des mers et à la mise en place de la calotte antarctique. Ces variations climatiques ont joué un rôle majeur dans l’extinction des espèces d’artiodactyles endémiques en Europe occidentale, remettant en cause les hypothèses précédentes sur la compétition avec la faune immigrante venue d’Asie.

## Étude d’une zone fossilifère mondialement réputée

La région du Quercy en Occitanie est mondialement réputée pour la préservation et l’abondance exceptionnelle de fossiles qu’elle renferme. Plus de 180 gisements fossilifères ont permis d’étudier en continu une période allant de l’Éocène moyen jusqu’au début de l’Oligocène supérieur, et ont fourni une fenêtre temporelle unique pour étudier les mécanismes de diversification des mammifères. L’analyse des fossiles de mammifères artiodactyles a permis de mettre en lumière l’extinction dramatique des espèces endémiques à la transition Éocène-Oligocène.

## Le changement climatique déjà coupable ?

Les résultats de l’étude réfutent l’hypothèse d’une compétition entre les espèces endémiques et immigrantes, et suggèrent que le changement climatique est responsable du déclin des espèces endémiques européennes. Le changement et la diminution brutale du type et de l’abondance des ressources alimentaires disponibles ont donné aux espèces immigrantes l’opportunité de remplacer les espèces endémiques. Ces conclusions mettent en lumière l’impact du changement climatique sur l’évolution des espèces il y a 34 millions d’années.

## Perspectives de recherche

Des études futures examinant et compilant les occurrences fossiles d’autres groupes de mammifères permettront certainement d’améliorer la compréhension du renouvellement faunique européen d’il y a 34 millions d’années, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de recherche en paléontologie.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA