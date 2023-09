Découvrez comment des panneaux de sécurité routière protègent les animaux en milieu urbain

La municipalité de Mennecy, située dans le département de l’Essonne, a pris l’initiative ingénieuse de doter ses rues de panneaux de signalisation inédits mettant en scène de charmantes silhouettes d’animaux domestiques. L’objectif de cette démarche novatrice est de renforcer la protection de nos adorables compagnons à quatre pattes face aux dangers de la circulation routière.

Des panneaux de signalisation pour protéger les animaux

Depuis près d’un mois, la ville de Mennecy, située à 25 kilomètres au sud-est de Paris, a installé des panneaux de signalisation avec des silhouettes d’animaux domestiques. Cette initiative vise à sensibiliser les conducteurs et les inciter à ralentir pour éviter d’écraser les animaux. En donnant une image concrète des animaux vulnérables sur les routes, ces panneaux cherchent à interpeller les automobilistes et à les encourager à adopter une conduite plus responsable.

Un projet soutenu par la région Île-de-France

Ce projet a été imaginé et mis en place par Lionel Garnier, un employé municipal et amoureux des animaux. Témoin régulier de la triste réalité des animaux tués sur les routes, il a décidé de prendre des mesures pour prévenir ces accidents. Ainsi, sur une distance de 150 à 200 mètres, des panneaux avec des silhouettes d’animaux tués ont été installés. Financé par la région Île-de-France, ce projet vise à changer les mentalités et à encourager le respect et la protection des animaux.

