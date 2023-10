Découvrez Clément Garcia de la Torre, un soigneur et cuisinier passionné des animaux en parc animalier

Durant la période estivale qui s’étire devant nous telle une étendue de sable infinie, franceinfo s’engage à vous dévoiler des métiers hors du commun, des professions méconnues qui méritent d’être portées à la lumière. Enfin, la chronique impeccables « C’est vraiment ton boulot ? » vous accompagne dans cette découverte étonnante et envoûtante. Et c’est justement le jeudi 17 août que nous nous attardons sur un métier qui va au-delà de nos attentes les plus saugrenues : celui de magasinier. Seulement, ici, point de cartons ou de palettes à déplacer mais plutôt des fourneaux à allumer et des recettes à établir. Oui, vous l’avez deviné, il s’agit de la fonction de cuisinier pour animaux. Un véritable festin pour les sens, orchestré par Clément Garcia de la Torre, véritable maestro des mets.

L’envers du décor du zoo de Thoiry

Clément Garcia de la Torre, soigneur animalier et magasinier du zoo de Thoiry, dans les Yvelines, nous fait découvrir les coulisses de son travail. Il nous explique comment il prépare la nourriture des animaux, en passant par la chambre de décongélation où il prépare les morceaux de viande pour les carnivores moyens. Il commence sa journée à 7h en préparant les rations du matin, puis s’occupe des granulés, fruits, légumes et viandes pour les autres repas de la journée. Le reste de sa journée est consacré à la préparation des commandes pour les prochains jours.

Un métier passionnant mais exigeant

Clément travaille comme magasinier au zoo depuis neuf ans. Il adore son métier, mais reconnaît qu’il n’est pas toujours facile. Les horaires sont contraignants, il doit travailler tous les jours, y compris les jours fériés et les vacances. De plus, il peut faire face à des situations difficiles, comme des accidents ou des décès d’animaux. Malgré cela, Clément reste motivé et courageux, et conseille à ceux qui veulent exercer ce métier de ne pas avoir peur de bouger et de changer de pays si nécessaire.

Une formation sélective et un marché du travail compétitif

Le métier de magasinier au zoo est très demandé, mais la formation est sélective et le marché du travail est bouché. Clément encourage les jeunes à ne pas abandonner leurs rêves, mais les prévient qu’ils devront faire preuve de motivation et de courage pour réussir. Il a lui-même parcouru toute la France pour exercer son métier et ne se voit pas faire autre chose. Il espère pouvoir continuer à travailler le plus longtemps possible, malgré la nature physique de son métier.

