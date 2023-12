Découvrez celle que tout le monde déteste : la blatte !

Les blattes, ces petites créatures détestées par tant d’entre nous, sont pourtant parmi les insectes les plus résistants de la planète. Leur capacité à survivre dans des conditions extrêmes en fait des survivantes ultimes, présentes sur Terre depuis plus de 300 millions d’années. Malgré leur manque de popularité, leur longévité et leur adaptabilité en font des créatures fascinantes à étudier.

La diversité des modes de vie des blattes

Les blattes ont des modes de vie incroyablement diversifiés, certaines vivant dans les arbres, tandis que d’autres se trouvent dans des lits de feuilles mortes. Un certain nombre sont aquatiques, plongent pour se nourrir et respirent souvent en utilisant le bout de leur abdomen pour aspirer l’air à la surface de l’eau. D’autre part, il y a aussi des blattes dans les zones désertiques, où elles sont capables de survivre pratiquement sans eau. L’un des problèmes, cependant, est qu’elles mangent presque n’importe quoi, ce qui explique en partie pourquoi certaines peuvent devenir de sérieux ravageurs. La blatte américaine (Periplaneta americana), par exemple, a été observée en train de consommer non seulement des aliments typiques tels que des fruits, des insectes et du pain, mais aussi des objets tels que des livres, des vêtements, voire des cheveux.

La survivalité des blattes

Ces insectes sont généralement de nature sociale, vivant ensemble et communiquant au moyen de messagers chimiques, appelés phéromones, qui se transmettent dans l’air. Cela les amène à prendre note de ce que font les autres membres du groupe, mais les individus agissent en réalité par eux-mêmes. Les femelles se reproduisent généralement au moyen d’œufs, qui sont produits dans un tube appelé oothèque, et les soins parentaux ne sont pas inconnus chez certaines espèces. De plus, quelques espèces se reproduisent sans s’accoupler. Bien que les blattes puissent sembler indestructibles, quelques-unes, comme la blatte mangeuse de bois de l’île Lord Howe (Panesthia lata), vivant sur l’île éponyme au large de l’Australie, sont en grande difficulté. Cette espèce a été affectée par les incendies, l’introduction des rats et le changement de leur habitat, et est peut-être déjà éteinte sur cette île isolée.

Le saviez-vous ?

L’une des façons dont les blattes peuvent survivre à des températures glaciales est de produire ce qui ressemble à une forme d’antigel. Elles sont également incroyablement résistantes aux radiations, capables de survivre à des niveaux d’exposition plusieurs fois supérieurs à des doses qui seraient mortelles pour les humains, cela par le simple fait que leurs cellules ne se divisent pas constamment.

