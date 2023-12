Découvrez ce qu’il est advenu des animaux du refuge suspecté de maltraitance à Hérault

Jeudi dernier, une opération exceptionnelle a offert la possibilité à des associations de venir en aide à de nombreux animaux, qu’il s’agisse de chiens, de reptiles ou d’oiseaux, à Béziers.

(refuge de sauvegarde animale de Montpellier face à une arrivée massive d’animaux)

La SPA de la métropole de Montpellier fait face à une situation inattendue après l’arrivée de 42 chiens, dont des chiots, qui ont été transférés au refuge de Villeneuve-lès-Maguelone. Ces animaux ont été déplacés suite à une opération menée à l’Arche de Noël, un refuge à Béziers, où un dirigeant a été placé en garde à vue pour maltraitance et abandon d’animaux.

Des conditions de vie déplorables ont été constatées à l’Arche de Noël, avec 86 chiens infestés de puces et de vers, ainsi que neuf tortues de terre, huit tortues de Floride, deux serpents vivants et un serpent mort. La SPA de Montpellier a pris en charge les chiens et les a soignés, mais cet afflux soudain d’animaux a mis le refuge de Villeneuve-lès-Maguelone dans une situation critique.

Des associations se sont mobilisées pour accueillir et prendre en charge les autres animaux, notamment les tortues et les serpents, dans le but de leur offrir des conditions de vie et de soins adaptées.

La SPA de Montpellier lance un appel pressant à l’adoption des chiens pour désengorger le refuge avant les fêtes de Noël. Elle espère que les Journées Portes ouvertes de Noël prévues samedi et dimanche seront un succès afin de trouver des familles d’accueil pour ces animaux en détresse.

Au sujet du refuge incriminé, l’association One Voice se réjouit que les animaux aient été pris en charge, mais maintient sa volonté de voir le responsable jugé et condamné, et l’élevage définitivement fermé.

Suite à cette affaire, le parquet statuera sur les suites judiciaires à l’issue des investigations.

En réponse à l’enquête de One Voice, l’Arche de Noël a rappelé que le dirigeant est présumé innocent tant qu’il n’a pas été jugé coupable, et a souligné son engagement envers les autorités et les secours depuis quarante ans.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA