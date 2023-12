Découvrez 5 informations surprenantes sur les milans, des oiseaux fascinants

Ces volatiles optent pour la subtilité et la ruse afin de pallier à leur absence de puissance et de vitesse.

1. Les différentes espèces de milans

Il existe environ 25 espèces d’oiseaux appelées milans, qui appartiennent toutes à la famille des accipitridés. Ils sont divisés en différentes sous-familles en fonction de leur ADN et de leur comportement, allant des plus grands aux plus petits. Quelques espèces de la sous-famille des perninés sont également considérées comme des milans.

2. Le régime alimentaire des milans

Les milans ont des régimes alimentaires variés, se nourrissant principalement d’invertébrés, de lézards, de petits oiseaux et de mammifères. Chaque espèce a développé des spécialités alimentaires, comme la chasse de gastéropodes aquatiques pour le milan des marais ou la prédation de chauves-souris pour l’alcin des chauves-souris. Les milans du littoral se nourrissent de poissons et de crabes morts, ainsi que de proies à chasser.

3. La sociabilité des milans

La plupart des milans sont des oiseaux solitaires, vivant seulement avec leur partenaire et leurs petits. Cependant, certains peuvent être observés en grands groupes planant ensemble sur les mêmes courants aériens. Seul le milan du Mississippi niche en colonies.

4. La défense du territoire

Comme les autres oiseaux, les milans défendent leur territoire et leur nid avec des cris retentissants et en attaquant les intrus. Des observations ont révélé que certains milans noirs utilisent des morceaux de plastique blanc pour décorer leur nid, signalant ainsi aux rivaux leur force et leur dominance.

5. La forme du bec

Le bec crochu et pointu des milans leur permet de déchirer la chair et de nettoyer la viande restant sur les os. Certaines espèces, comme le milan des marais et le milan au long bec, ont des becs particulièrement crochus pour attraper et décortiquer certaines proies spécifiques.

