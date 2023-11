Découvrez 3 serpents fascinants qui nagent, volent et chassent de manière spectaculaire !

On dénombre près de 3 000 variétés de serpents à travers le globe, et parmi eux se trouvent des spécimens redoutables capables d’infliger des blessures sévères, voire mortelles, à l’homme.

Le cobra royal, un redoutable prédateur

Le cobra royal, serpent venimeux le plus long au monde, peut atteindre jusqu’à 5,50 m de longueur. Lorsqu’il se sent menacé, il adopte une posture menaçante en élevant un tiers de son corps du sol et en dilatant ses cervicales pour former une sorte de coiffe. Ce redoutable prédateur se nourrit principalement d’autres serpents grâce à des attaques rapides. Son venin, bien que non toxique pour les autres serpents, est suffisamment puissant pour tuer un éléphant en une seule morsure.

Le serpent marin noir et jaune, un nageur habile des océans

Ce serpent marin unique a la partie supérieure de son corps de couleur noire, contrastant avec le jaune et le crème de la partie inférieure. Contrairement à la plupart des serpents de mer, il prospère en pleine mer plutôt qu’à proximité des côtes. On le rencontre principalement dans les océans Pacifique et Indien, où il se déplace en ondulant latéralement près de la surface. Avec sa queue en forme de pagaie, il peut plonger jusqu’à 15 m et rester sous l’eau pendant trois heures et demie.

Le serpent du paradis, un maître du vol plané

Le serpent du paradis, habitant des forêts tropicales, est capable de réaliser des vols planés entre les arbres sur une distance allant jusqu’à 100 m. Grimpeur habile, il utilise les écailles de son ventre pour escalader et se balance d’une branche avant de projeter son corps vers le haut, prenant ainsi la forme d’un J. Il contrôle sa direction pendant la descente en ondulant et en dilatant ses côtes pour créer un parachute improvisé. Cette capacité unique en fait un prédateur redoutable dans son habitat naturel.

