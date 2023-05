Découverte du virus du Sida il y a 40 ans : 5000 nouveaux cas de séropositivité par an en France selon Sidaction

La responsable principale du Sidaction demande une augmentation des actions de prévention, en particulier dans les écoles. Toutefois, Florence Thune souhaite également se concentrer sur les individus plus âgés. En effet, environ 25% des nouvelles infections chaque année concernent des personnes de plus de 50 ans.

Le jeudi 18 mai sur Franceinfo, Florence Thune, directrice générale de Sidaction, déplore qu’il y ait encore 5 000 nouvelles infections par le VIH chaque année en France, dont 23% concernent les personnes de plus de 50 ans. Il y a 40 ans, Luc Montagnier et son équipe de l’Institut Pasteur découvraient le virus du Sida, qui a depuis causé plus de 40 millions de décès.

Franceinfo interroge sur l’état de la recherche et l’espoir d’un vaccin. Thune répond que les essais de vaccin se poursuivent depuis longtemps et que c’est également grâce à la recherche sur le VIH que le vaccin contre le Covid a été trouvé. Cependant, le VIH est un virus très complexe, et la plupart des essais en cours ne sont qu’en phase 1, qui permet de tester la réaction immunitaire face au virus. Des années de recherche sont encore nécessaires avant de trouver un vaccin.

Quant à la prise de conscience du danger que représente toujours le VIH, Thune estime qu’elle n’est pas encore totale, car trop souvent oubliée. Les personnes qui ne se font pas dépister peuvent mourir du Sida en France, alors que les avancées scientifiques permettent aujourd’hui aux personnes séropositives de rester en bonne santé et de ne plus transmettre le virus grâce aux traitements. La peur du Sida et du VIH peut conduire à ne pas se faire dépister, laissant la santé de certaines personnes se dégrader et même provoquer leur mort.

Thune insiste sur la nécessité de continuer à parler des moyens de prévention existants, comme le préservatif et la PrEP, un traitement préventif. Il faudrait également mener régulièrement des campagnes de prévention et appliquer des séances d’éducation à la sexualité à l’école. Faire un test de dépistage est facile, gratuit et sans ordonnance. Thune appelle également ceux qui ont plus de 50 ans à ne pas oublier que le VIH est toujours présent.

Concernant les actions menées par Sidaction, Thune explique que l’organisation continue de financer des projets de recherche scientifique et espère un jour parvenir à un état de rémission pour les personnes séropositives. Sidaction finance également des associations qui mènent des actions de prévention et accompagnent les personnes séropositives, souvent isolées. Un autre enjeu est le vieillissement des personnes vivant avec le VIH.