Décès de l’humoriste français Guillaume Bats, 36 ans, atteint de la maladie des os de verre

Guillaume Bats souffrait de l’affection connue sous le nom d’ostéogenèse imparfaite, également appelée maladie des os de verre, et proposait à l’époque son tout dernier show à travers l’ensemble du territoire français.

Le comédien français Guillaume Bats est décédé à l’âge de 36 ans le jeudi 1er juin, selon une annonce de sa société de production, Dark Smile Productions, sur la page Facebook de l’artiste. Guillaume Bats souffrait de la maladie des os de verre et se produisait actuellement dans son nouveau one man show, Inchallah, dans toute la France.

Dans un message, Dark Smile Productions exprime sa profonde tristesse face à cette nouvelle : « C’est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène. L’événement étant récent, nous n’avons pas encore l’ensemble des détails ayant trait à ses funérailles et ne connaissons pas encore la cause de ce tragique événement […] Nous n’avons pas les mots, mais un immense vide est déjà présent dans nos cœurs. »

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées, a également rendu hommage à l’humoriste sur Twitter : « J’apprends avec une profonde tristesse le décès de Guillaume Bats. Par sa générosité et son humour, il a su faire rire des générations de nos compatriotes, tout en apportant un autre regard sur le handicap. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. »

Un maître de l’humour et de la dérision

Le comité paralympique et sportif français a également réagi sur Twitter en saluant la mémoire de Guillaume Bats : « Il était un maître de l’humour et de la dérision. En nous faisant rire, il bousculait les certitudes et les préjugés et avait conquis la scène du rire français. Il nous manquera. » Michael Jeremiasz, ancien numéro 1 mondial de tennis fauteuil, champion paralympique et porte-drapeau aux JO de Rio en 2016, a également exprimé sa tristesse, louant l’humour et la générosité de l’artiste qui portait « une autre voix sur le handicap ».

L’humoriste Anne Roumanoff a également rendu hommage à Guillaume Bats : « On t’avait dit : ‘C’est impossible. Regarde-toi enfin.’ Tu y es arrivé. Tu as fait rire des salles entières. Autodérision et humour noir pour ne pas pleurer. Tu as aidé des milliers de personnes à s’accepter. Au revoir, Guillaume Bats. »

Notre rayon de soleil

Mathilde Moreau, fondatrice de la compagnie du café-théâtre de Nantes et amie de l’humoriste, a témoigné sur Franceinfo : « Le monde de l’humour est dévasté. On a perdu quelqu’un de très, très cher. »

Mathilde Moreau a également ajouté : « Vous ne pouvez pas imaginer comme il va nous manquer. Chaque fois qu’il venait à Nantes, à la compagnie du café-théâtre, c’était la joie. Il venait s’installer quelques jours et disait : ‘Allez hop, c’est parti pour une semaine de rire.’ C’était notre rayon de soleil, conclut-elle. C’était un ange, Guillaume. »