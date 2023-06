Décès de l’artiste russo-américain Ilya Kabakov, célèbre pour ses utopies, à 89 ans

Ilya Kabakov nous a quittés ce samedi, comme l’a révélé la fondation Ilya et Emilia Kabakov à travers les plateformes numériques communautaires.

Le samedi 27 mai, Ilya Kabakov, l’homme qui a passé sa vie à imaginer l’utopie, est décédé à l’âge de 90 ans, entouré de ses proches, a annoncé la fondation Ilya et Emilia Kabakov sur Facebook, sans préciser le lieu de résidence et de décès de l’artiste. Les funérailles privées de l’artiste seront suivies d’un service commémoratif public dans plusieurs semaines, et la famille demande que, plutôt que de fleurs, des dons soient faits en faveur du « Navire de la Tolérance », une œuvre créée par l’artiste et sa femme pour promouvoir la paix et la tolérance entre les peuples.

Le Centre Pompidou, où Ilya Kabakov avait exposé son installation « C’est ici que nous vivons » en 1995, a exprimé sa grande émotion en apprenant la disparition d’Ilya Iossifovich Kabakov, un artiste essentiel depuis plus de 70 ans. En 2024, le Centre Pompidou lui consacrera une exposition.

Ilya et Emilia Kabakov, un couple emblématique

Ilya Kabakov est né en 1933 à Dniepropetrovsk, en ex-URSS, aujourd’hui Dnipro en Ukraine. Des années 1950 aux années 1980, il a peint et dessiné à Moscou. Ses installations, qui évoquent la vie quotidienne en URSS et dénoncent le mode de vie soviétique, ont acquis une renommée internationale. À partir de 1989, il a commencé à travailler avec Emilia, une pianiste de formation qui est devenue son épouse en 1992, année où ils se sont installés à New York.

Ilya et Emilia Kabakov sont devenus un duo inséparable et, en 2014, ils ont investi les 13 500 m² du Grand Palais à Paris avec une œuvre monumentale intitulée « L’Étrange cité ». Ensemble, ils ont notamment reçu le titre de Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres, le prix Oskar Kokoschka, le Praemium Imperiale et le prix El Greco pour l’ensemble de leur œuvre. Ils sont également académiciens honoraires de l’Université d’art de Vienne, de l’Académie d’art de Moscou, de l’Université de la Sorbonne à Paris et de l’Université de Berne en Suisse.