Décès de Julian Sands : focus sur l’éclectique parcours du héros de ‘Chambre avec vue’

Le comédien originaire du Royaume-Uni, Julian Sands, dont le cadavre a été découvert et formellement identifié en Californie conformément aux informations révélées par les forces de l’ordre ce mardi, avait accédé à la notoriété durant les années 1980 suite à son interprétation d’un protagoniste romantique dans le film « Chambre avec vue ».

Le voile de tragédie tombe sur Julian Sands à l’âge de 65 ans

Le noble acteur Julian Sands a rendu l’âme à l’âge de 65 ans. Cet amoureux de la nature, éprouvé par de nombreuses expéditions, avait été signalé comme étant absent sans laisser de trace en janvier, alors qu’il avait entrepris l’ascension du point culminant de la chaîne de San Gabriel, aux environs de Los Angeles. Il avait acquis une notoriété particulière grâce à son rôle dans Chambre avec vue (1986), une œuvre cinématographique du metteur en scène James Ivory, réalisée sous l’égide du producteur Ismail Merchant, auréolée de trois Oscars et adaptée du roman d’E.M. Forster. Dans cette pellicule, il avait su conquérir le cœur de l’héroïne principale, incarnée par Helena Bonham Carter, sous le ciel toscan.

Auparavant, son talent avait déjà été reconnu lorsqu’il a interprété un photographe britannique dans l’œuvre de Roland Joffé, La Déchirure (1984). Plus tard, il s’est illustré dans des films d’horreur et de science-fiction, ayant notamment participé à Arachnophobie (1990), s’est transformé en gangster dans Leaving Las Vegas et a fait une apparition dans Le Festin Nu de David Cronenberg. Avec l’avènement du nouveau millénaire, Julian Sands s’est également consacré à la télévision, apparaissant dans des séries à succès telles que Smallville, Stargate SG-1, New York unité spéciale et 24 Heures chrono.

Rôle des antagonistes et moments sur les planches

« Je ne cherchais pas à être une étoile hollywoodienne« , avait-il confié en 2018 au journal britannique The Guardian, « J’étais à la recherche de quelque chose d’exotique, quelque chose qui me permet de m’évader« . Fin connaisseur des hauteurs, il avait décrit au même quotidien en 2020 le bonheur d’apercevoir un sommet un « merveilleux matin glacial« . Il avait narré son affrontement avec la mort « au commencement des années 1990, dans les Andes, lorsque pris dans une tempête terrifiante à plus de 6.000 mètres d’altitude« . « Nous étions tous dans une situation critique. Des gens non loin de nous ont péri, nous avons été chanceux. »

Grand et blond, le comédien avait fréquemment incarné des personnages maléfiques : le fils du diable en 1989 dans le film à petit budget Warlock, ou à la télévision dans 24 H. Il avait également reçu des éloges pour ses performances théâtrales, notamment dans un hommage à Harold Pinter mis en scène par son camarade John Malkovich, qui a connu une première représentation au festival d’Edimbourg en 2011.

Cet acteur, qui s’était installé en Californie, avait vu le jour dans le Yorkshire (nord de l’Angleterre), et avait grandi au sein d’une famille avec quatre autres enfants. Julian Sands avait suivi des études d’art d’acteur à la Central School of Speech and Drama de Londres, avant de rejoindre la troupe de la Forum Theatre Company, où il a participé à de nombreux spectacles. Il s’est uni en mariage de 1984 à 1987 à la journaliste britannique Sarah Sands, avec qui il a eu un fils. Par la suite, il a eu deux filles avec l’écrivaine Evgenia Citkowitz, qu’il a épousée en 1990.