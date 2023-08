Décès de Jacques Rougerie, légendaire joueur et capitaine de l’AS Montferrand Rugby, à l’âge de 78 ans.

Jacques Rougerie a laissé sa marque indélébile dans l’histoire du rugby à Clermont-Ferrand, tant par sa présence incontournable sur le terrain que par son implication remarquable dans les coulisses. Légende locale du ballon ovale, ce passionné aura su transmettre sa flamme à son entourage, au premier rang desquels son propre fils, Aurélien Rougerie, dont la réputation publique n’est plus à faire. Le journaliste Yves Meunier évoque ainsi le parcours lumineux d’un acteur majeur de la scène rugbystique locale, dont l’empreinte restera profonde.

Jacques Rougerie : un ancien joueur emblématique de l’ASM

Jacques Rougerie est un ancien joueur de rugby qui a marqué l’histoire de l’AS Montferrand à Clermont-Ferrand. Avec une taille imposante de 1m80 et 105 kg, il était surnommé « Le cube ». Il a joué en première ligne de 1968 à 1977. Malgré les règles moins strictes à l’époque, son jeu était toujours intense et il n’hésitait pas à manifester ses émotions. En 1970, il a participé pour la première fois à une finale du championnat de France avec l’ASM, mais malheureusement sans succès. En 1976, il joue de nouveau une finale et cette fois il gagne avec l’ASM en challenge Du Manoir contre Graulhet.

Une histoire de famille et de passion

Jacques Rougerie était marié à Christine Dulac, une ancienne basketteuse qui faisait partie de l’équipe du CUC, la première équipe féminine qui a participé aux finales de la Coupe d’Europe en 1970. Ensemble, ils ont eu trois fils, dont Aurélien Rougerie. Aurélien est également un ancien joueur de rugby bien connu du public et il est actuellement team manager de l’ASM. Pour Jacques, voir son fils jouer et remporter le titre de champion de France en 2010 avec l’ASM était un rêve devenu réalité. Il était également présent au match en 2017 lorsque l’ASM a remporté son deuxième titre. La passion pour le rugby reste donc présente dans la famille Rougerie et chez les joueurs de l’ASM.

Un homme convivial et truculent

Jacques Rougerie était avant tout un homme convivial et truculent. Il aimait s’amuser, faire la fête et transmettre sa passion pour le rugby à son entourage. Sa présence forte sur le terrain et dans les coulisses de l’ASM a marqué ceux qui l’ont connu, notamment l’ancien journaliste de La Pause Info Auvergne, Yves Meunier. Même après son départ, la passion pour le rugby qu’il a transmise reste présente chez les joueurs de l’ASM et dans l’esprit des supporters.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

