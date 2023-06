Décès de Denis Kessler, figure emblématique du patronat, à 71 ans

L’individu originaire de Mulhouse avait occupé le poste de numéro 2 au sein de l’organisation prédécesseur du Medef entre les années 1998 et 2002.

Une figure emblématique du monde des affaires français nous a quittés. Denis Kessler, qui présidait le réassureur Scor depuis 2002, est décédé le vendredi 9 juin à l’âge de 71 ans, selon un communiqué du groupe. Ancien enseignant en sciences sociales, il avait pris en 1990 la présidence de la Fédération française des sociétés d’assurances. Originaire de Mulhouse et diplômé de HEC, il a également dirigé de 1998 à 2002 la commission économique du Conseil national du patronat français (CNPF), qui est devenu le Medef, avant d’en être le numéro deux de 1998 à 2002.

Laurence Parisot, ancienne présidente du Medef, a rendu hommage sur Twitter à Denis Kessler en le décrivant comme « un génie, tonitruant, brillantissime, parfois insupportable, créatif comme personne, et qui a apporté tant et tant d’idées aux entreprises et à l’économie de notre pays ».

Thierry Léger, directeur général de Scor, a salué l’œuvre de Denis Kessler en affirmant que « durant les deux dernières décennies, Denis Kessler a été l’artisan du succès et de la renommée de Scor dans le monde entier ». En effet, le groupe était au bord de la faillite après les attentats du 11 septembre 2001 et l’éclatement de la bulle internet, lorsque Denis Kessler en était devenu le PDG en 2002. Sous sa direction, l’entreprise a retrouvé son équilibre. Depuis 2021, il n’occupait plus le poste de directeur général du groupe, mais en conservait la présidence.

Denis Kessler avait également été membre du Conseil économique, social et environnemental de 1993 à 2010. De plus, il avait siégé au conseil d’administration de plusieurs entreprises telles que Dexia, Bolloré, BNP Paribas et Dassault Aviation. Il avait également combattu les 35 heures de travail hebdomadaire. Se considérant comme un « profondément européen », il était proche de la CFDT et de Nicole Notat, qu’il a fréquentée lorsqu’il était numéro deux du Medef.