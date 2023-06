« Décès d’Alain Touraine à 97 ans : le sociologue visionnaire qui a révolutionné le monde social »

Alain Touraine, personnalité marquante de l’espace intellectuel français et mondial, était renommé pour ses études concernant les mouvements sociaux.

Le sociologue français Alain Touraine est décédé le vendredi 9 juin, selon une annonce de sa fille, l’ex-ministre Marisol Touraine. Il est mort à Paris à 3h30 du matin. Alain Touraine est né le 3 août 1925 à Hermanville-sur-Mer (Calvados) dans une famille aisée. Son père était médecin et passionné de littérature. Après une licence de lettres au lycée Louis-le-Grand à Paris, il entre à l’École normale supérieure en 1945. En 1947, il voyage en Hongrie pour l’étude du centenaire des révolutions de 1848 et en profite pour explorer le pays et les exploitations agricoles en pleine réforme agraire.

À son retour en France, il s’installe à Valenciennes, où il travaille comme mineur pendant un an. Cette expérience marque le début de son engagement et de son intérêt pour le monde du travail, la classe ouvrière et les mouvements sociaux, qui seront au cœur de ses recherches pendant toute sa vie.

Alain Touraine a été directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et fondateur du Centre d’analyse et d’intervention sociologique (Cadis) en 1981. Il a publié plus de cinquante livres.

Des usines Renault à l’Amérique latine

Ses premières recherches portaient sur le travail et les mouvements ouvriers, notamment au sein des usines Renault. Après Mai-68, il élargit ses recherches à l’ensemble des mouvements sociaux et développe une méthode pour les étudier: l’intervention sociologique, qu’il applique notamment au mouvement Solidarnosc en Pologne. Il s’intéresse ensuite à la notion de « sujet », qui prend une place prépondérante à partir de la publication de Critique de la modernité. Depuis 2000, ses livres explorent en profondeur la notion de sujet.

Le sociologue s’est également intéressé à l’Amérique latine depuis 1956. Il publie en 1988 La Parole et le Sang, une analyse générale, politique et sociale du continent sur un demi-siècle. Investi dans de nombreux débats politiques, il a publié de nombreux livres transversaux, à cheval entre la sociologie et l’actualité politique.

Parmi ses ouvrages les plus connus figurent Sociologie de l’action (Seuil, 1965), Le Mouvement de Mai ou le communisme utopique (Seuil, 1968), La Société post-industrielle (Denoël, 1969) ou encore Qu’est-ce que la démocratie ? (Fayard, 1994), Comment sortir du libéralisme ? (Fayard, 1999), La Recherche de soi : dialogue sur le sujet, avec Farhad Khosrokhavar (Fayard, 2000).

Positions politiques

Alain Touraine a soutenu Coluche lors de l’élection présidentielle de 1981 et a salué le tournant libéral du Parti socialiste en 1984. En 1989, il s’est opposé à l’expulsion des élèves voilées dans l’affaire des foulards de Creil. En 1994, il se présente aux élections européennes avec Bernard-Henri Lévy et Romain Goupil sur la liste L’Europe commence à Sarajevo.

En 1995, il soutient le plan Juppé sur les retraites et la Sécurité sociale et dénonce également le mouvement de grèves de 2003 contre la loi Fillon sur les retraites. En 2017, dans une tribune au journal Le Monde, il estime qu’il faut donner aux législatives une majorité à Emmanuel Macron, qui a sauvé la France du nationalisme populiste.

De Mai-68 aux « gilets jaunes », ce penseur infatigable a consacré toute sa vie à scruter la sphère sociale avec une curiosité, une liberté et une inventivité sans cesse renouvelées.