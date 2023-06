Décès à 95 ans de Claude Sarraute : Femme de lettres et journaliste hors pair

Écrivaine accomplie et journaliste au journal « Le Monde », elle constituait un élément clé des programmes de Laurent Ruquier à la télévision et faisait partie intégrante de l’émission radiophonique « Les Grosses Têtes ».

La célèbre femme de lettres et journaliste Claude Sarraute s’est éteinte durant la nuit du 19 au 20 juin à son domicile parisien, à l’âge de 95 ans, a annoncé son fils Martin Tzara. Femme de lettres et journaliste au Monde, elle était également une figure incontournable des émissions de Laurent Ruquier à la télévision et des « Grosses Têtes » à la radio.

Née le 24 juillet 1927 à Paris, Claude Sarraute est la fille aînée de l’une des plus grandes écrivaines du XXe siècle, Nathalie Sarraute (1900-1999), et de l’avocat Raymond Sarraute. Elle a grandi dans un environnement intellectuel et sérieux, mais s’est distinguée par sa légèreté, son humour et son anticonformisme. « J’ai fait rire ma mère jusqu’à 99 ans. J’étais d’une gaieté indélébile. Avec une femme pareille, c’était ma seule chance de m’en sortir, non ? (…). Nous comparer, c’est comparer À la recherche du temps perdu à Pif le chien. » disait-elle à Libération.

En 1967, elle épouse l’académicien Jean-François Revel (décédé en 2006). « Mon côté enfant attardé et irresponsable devait le distraire. J’étais sa plus fidèle groupie. Il savait tout, je ne savais rien » racontait-elle à propos de leur relation, exagérant volontairement son ignorance et sa naïveté. Claude Sarraute avait déjà été mariée deux fois auparavant.

« Une dame exceptionnelle, l’une des premières femmes libres »

Titulaire d’une licence d’anglais, Claude Sarraute a d’abord fait un peu de théâtre avant de se lancer dans le journalisme, travaillant pour le Sunday Express. En 1952, elle commence à écrire pour Le Monde, où elle restera 35 ans. Au début des années 90, elle rejoint « la bande à Ruquier » et, contrairement à de nombreuses femmes de son âge, elle n’a jamais cherché à paraître plus jeune, ajoutant avec malice que « son âge était son fonds de commerce ».

Laurent Ruquier a réagi sur RTL à la disparition de Claude Sarraute : « C’était une femme formidable, l’une des premières femmes libres, plus féministes qu’on ne le croit », rapporte le site Puremédias.

« ‘Les Grosses Têtes’ de Philippe Bouvard ont révélé Claude Sarraute au grand public » a rappelé l’animateur. « Elle était journaliste au ‘Monde’ mais seuls les lecteurs du ‘Monde’ la connaissaient. Moi, je l’ai invitée à France Inter (…) dans les années 1990. Tout de suite, je lui ai dit : ‘Vous devez me rejoindre’. Et elle m’a rejoint. »

En plus de son travail au Monde, Claude Sarraute a tenu une chronique pour Psychologies magazine et a écrit plusieurs romans, qu’elle appelait « clowneries », comme pour s’excuser de ne pas être à la hauteur de sa mère. Parmi ses livres, on compte Allô Lolotte, c’est Coco, Ah ! l’amour, toujours l’amour, Sarraute, la nana de l’année, ou encore Dis voir, Maminette…

Claude Sarraute s’est également essayée au cinéma, tenant l’un des rôles principaux dans Une vieille maîtresse de Catherine Breillat. Au théâtre, elle a joué dans la pièce La presse est unanime, écrite par Laurent Ruquier.