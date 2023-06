De star à paria : Kevin Spacey, acteur oscarisé, devant la justice pour agression sexuelle

Suite à une trajectoire artistique prolifique sur scène et à l’écran, où ses rôles d’anti-héros lui ont permis de décrocher deux statuettes dorées des Oscars, Kevin Spacey a fini par être rattrapé par une vague d’allégations d’agressions sexuelles. Ces révélations l’ont précipité au statut d’indésirable à Hollywood.

Kevin Spacey, le célèbre comédien américain, est apparu ce mercredi 28 juin devant le tribunal de Londres. L’homme de 63 ans est accusé de plusieurs infractions sexuelles, dont certaines remontent aux premières années du XXIe siècle. Malgré ces graves accusations, l’acteur clame son innocence. Ces allégations, qui se sont fait jour dans le sillage du mouvement #MeToo, ont mis un frein brutal à sa carrière. Le procès qui se déroule à la Southwark Crown Court, au sud de Londres, devrait se prolonger durant un mois.

La brillante carrière de l’artiste a été brutalement interrompue fin 2017. Il était célèbre pour des rôles d’anti-héros tels que le quadragénaire en crise de la quarantaine lorgnant sur une adolescente dans American Beauty, le tueur en série dérangé dans Seven, ou encore le super-vilain caricatural dans Superman Returns. Tête d’affiche de la série à succès House of Cards, Spacey fut l’un des premiers artistes avalés par la vague #MeToo. Accusé par plusieurs jeunes hommes, il a vu sa présence se réduire aux tracas judiciaires, malgré ses démentis.

Natif du New Jersey, Kevin Spacey a eu une jeunesse marquée par un père qu’il a qualifié de « néo-nazi » et « suprémaciste blanc » lors d’un procès à New York. Ce dernier, viscéralement homophobe, désapprouvait la passion du jeune Kevin pour le théâtre. Cela n’a pas empêché le futur acteur de suivre une formation à la prestigieuse Juilliard School de New York en 1979.

Un talent reconnu

En 1986, Kevin Spacey connaît son premier triomphe avec la pièce Long Day’s Journey into Night d’Eugène O’Neill. La même année, il fait ses premiers pas dans le cinéma avec un petit rôle dans Heartburn. Il se bâtit rapidement une réputation pour son interprétation de personnages sombres. En 1995, il remporte son premier Oscar pour son rôle troublant de criminel insaisissable dans The Usual Suspects.

Son talent s’exprime aussi dans le rôle effrayant de tueur en série fanatique dans Seven de David Fincher en 1995. En 1999, il remporte l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation dans American Beauty d’un homme d’âge mûr se rebellant contre sa vie monotone. Mais l’acteur ne délaisse pas pour autant le théâtre. Il devient en 2003 le directeur artistique du Old Vic à Londres, où il jouera pendant plus d’une décennie. Cette période londonienne refait surface avec le procès qu’il doit aujourd’hui affronter.

La chute d’un acteur

Au sommet de sa notoriété, après cinq saisons à figurer au générique de House of Cards, l’acteur est accusé en octobre 2017 par Anthony Rapp de l’avoir agressé sexuellement en 1986, alors qu’il n’était âgé que de 14 ans. Cette déclaration intervient trois semaines après le début du scandale autour du producteur Harvey Weinstein, qui a donné naissance au mouvement #MeToo.

L’acteur clame haut et fort son innocence, malgré des excuses pour un comportement inapproprié, jugé comme un regret par Spacey. Il nie également avoir essayé de détourner l’attention en révélant son orientation sexuelle, déjà largement connue dans l’industrie. Le tsunami d’accusations qui s’ensuit aux États-Unis et au Royaume-Uni conduit Hollywood à l’exclure de ses rangs. En l’espace de deux mois, Kevin Spacey est évincé de House of Cards, et ses scènes dans le film All the Money in the World sont reprises par Christopher Plummer.

Écarté des plateaux de tournage, l’acteur n’a cependant jamais été reconnu coupable. Tout récemment, le système judiciaire new-yorkais l’a déclaré innocent et les charges d’agression sexuelle portées contre lui par un serveur de 18 ans dans le Massachusetts ont été abandonnées en 2019.