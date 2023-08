de la psychiatrie. Combattons les préjugés envers les usagers de la psychiatrie avec une mad pride pour la santé mentale.

Ce samedi 26 août, la ville de Saint-Brieuc a accueilli la première mad pride bretonne. Cette journée festive a été organisée pour sensibiliser les citoyens à la santé mentale et aux troubles psychiques. L’événement avait pour but de briser les stigmates associés à ces maladies et de permettre l’échange et l’écoute entre les participants. La ville a été envahie par les tons colorés et les messages de la foule qui marchait au son de musiques entraînantes. Des pancartes brandies par les manifestants affichaient des slogans tels que « Santé mentale pour tous » ou « La folie est une force, pas une faiblesse ». Cet événement a témoigné de l’attention croissante portée à la santé mentale dans notre société et le début d’une réflexion collective sur la manière de la promouvoir et de la prendre en charge.

La première Mad Pride bretonne s’est déroulée le samedi 26 août à Saint-Brieuc pour sensibiliser sur la santé mentale et les troubles psychiques. L’objectif était de changer le regard sur les maladies mentales et de lutter contre les préjugés négatifs qui les accompagnent trop souvent. Environ 100 à 150 personnes ont participé à cette marche festive des fous qui avait pour but de montrer que les personnes touchées par des difficultés en santé mentale, des troubles ou des maladies sont des gens comme les autres.

L’organisation de la Mad Pride permet aussi et surtout de rompre l’isolement pour les usagers manifestants. Cette manifestation permet de leur donner une place dans la société et de les rendre visibles. Pour garder un lien social, les usagers se regroupent dans des Associations comme les Groupes d’entraide mutuelle (GEM) comme l’a fait Patrick Rusecca, un ancien patient hospitalisé : « Quand on est stabilisé et qu’on rejoint un GEM, ça nous permet de rompre la solitude et de se retrouver dans un lieu accepté par tous les publics ».

Les troubles psychiques concernent beaucoup de personnes en France, environ 3 millions de personnes souffrent de troubles psychiques sévères et leur nombre ne cesse d’augmenter. La Mad Pride permet de les rendre visibles, de changer le regard des gens sur ces maladies mentales et de combattre la discrimination qu’ils subissent. Cette initiative tend à devenir internationale avec des Mad Pride organisées dans plusieurs pays.

