« De la ferme à la gloire : l’incroyable histoire d’une fille en quête de réussite »

Le fleuve Rhône est un personnage à part entière dans le film « La Voie royale », qui suit les pas d’une jeune fille dont les parents sont fermiers et qui rêve d’intégrer l’école prestigieuse de Polytechnique. Son parcours scolaire la mène loin de la ferme familiale, dans les cercles de la haute bourgeoisie, où elle se heurte à la rude réalité des « classes prépas ». Cette rencontre avec l’élite intellectuelle de France est source de conflits intérieurs pour la jeune fille, qui tente de jongler entre l’héritage familial et la pression de réussir à l’école. Tout au long du film, le Rhône, majestueux et constant, offre un contraste saisissant entre la fluidité de ses eaux et les obstacles qui se dressent sur la voie royale de l’héroïne.

Le décor du film, le lycée de Saint-Just à Lyon

Le film La Voie royale de Frédéric Mermoud, qui sort en salles le 9 août 2023, a été tourné dans le lycée de Saint-Just à Lyon. Ce choix de décor n’est pas anodin, car l’architecture de l’établissement prestigieux contribue à la sensation d’illégitimité ressentie par le personnage principal, Sophie, incarnée par Suzanne Jouannet. Cette dernière s’est d’ailleurs émue en retrouvant les lieux lors d’une avant-première.

Un modèle élitiste à la française

Le film raconte l’histoire de Sophie, une élève brillante et passionnée de mathématiques et de physique, qui quitte son village pour suivre une classe préparatoire scientifique au lycée de Saint-Just. Elle doit faire face à l’exigence et l’humiliation des professeurs, ainsi qu’à la compétition sur fond de lutte des classes. Contrairement aux autres élèves de la prépa, Sophie n’a pas les codes et doit surmonter de nombreux obstacles pour réaliser son rêve d’intégrer Polytechnique.

Les informations sur le film

La Voie royale est un film dramatique réalisé par Frédéric Mermoud, avec Suzanne Jouannet, Marie Colomb, Maud Wyler et Maryline Canto. Le film est de nationalité française et suisse, et est distribué par Pyramide Distribution. Sa sortie en salles est prévue pour le 9 août 2023.

