David Costello-Lopes : Authenticité en scène, importance cruciale pour le succès !

Chaque jour, un individu célèbre fait irruption dans l’univers d’Élodie Suigo. En ce moment, c’est le chroniqueur et comédien, David Castello-Lopes, qui est mis à l’honneur. Il se produit actuellement sur scène dans son one-man-show intitulé « Authentique » et visitera des villes telles que Bordeaux, Grenoble ou encore la célèbre salle parisienne de l’Olympia.

David Castello-Lopes est un journaliste et humoriste qui s’est fait connaître grâce à ses observations ironiques du quotidien, notamment ses vidéos et chroniques humoristiques. Ancien enquêteur pour l’émission « L’effet papillon » de Canal+, ex-directeur du service vidéo du « Monde » et ex-collaborateur du « Gorafi », il a gagné en notoriété avec la chanson « Je possède des thunes » qui a été reprise sur TikTok fin 2020 et écoutée plus de 100 millions de fois.

Actuellement, il est sur les planches avec son spectacle « Authentique » où il analyse nos petits défauts et travers du quotidien qui touchent tout le monde.

Interrogé sur l’authenticité et son rapport au titre de son spectacle, David Castello-Lopes répond qu’il est attentif à être authentique dans son expression, à vérifier si ce qu’il dit est vraiment ce qu’il souhaite transmettre à son interlocuteur ou s’il cherche à donner une bonne image de lui-même.

Le spectacle traite notamment de l’histoire de sa famille franco-portugaise, et l’humoriste explique qu’il était important pour lui de leur rendre hommage, en particulier à son père qui est décédé il y a plus de dix ans et n’a pas pu le voir devenir un adulte accompli.

Abordant la question des blessures d’enfance et d’utiliser l’humour comme moyen de les surmonter, David Castello-Lopes admet que de parler de ces sujets sur scène lui permet de se sentir mieux et de faire la paix avec son passé.

Bien qu’il ait fait des études d’histoire et un master, David Castello-Lopes s’est tourné vers le journalisme et le succès est arrivé avec la vidéo « Je possède des thunes » qui a été reprise sur TikTok. L’humoriste reconnaît que ce succès a été étrange à vivre, puisque beaucoup de gens le considèrent seulement comme « le petit monsieur » qui a fait une blague en dansant.

Dans son spectacle, David Castello-Lopes évoque également la mort de son père et sa vision du temps qui passe. Il admet être quotidiennement terrifié par le temps qui passe depuis qu’il était enfant et que parler du deuil de son père sur scène était important pour lui.

David Castello-Lopes sera en tournée en septembre à Pacé, Nantes, Tours, Nancy, Bordeaux, Le Vésinet, Grenoble, et d’autres villes, avant de se produire à l’Olympia le 6 juin 2024. Sur la question de l’Olympia, l’humoriste avoue que voir son nom en rouge sur la façade est très flatteur.