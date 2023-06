Dauphiné 2023: Jonas Vingegaard gagne la 5e étape, prend le maillot jaune, Alaphilippe 2e

Lors de la dernière épreuve difficile de jeudi, le Danois s’est démarqué et, en conséquence, il occupe désormais la première place du classement général.

Jonas Vingegaard domine la course. Surpassant ses adversaires lors de l’ascension finale de la côte de Thésy, le Danois a creusé l’écart et n’a jamais abandonné durant les 14 derniers kilomètres de la cinquième étape, jeudi 8 juin. Au classement général, il s’empare du maillot de leader et augmente son avance sur ses concurrents. Il possède désormais 1’10 » d’avance sur Ben O’Connor, second au classement, et 1’23 » d’avance sur Julian Alaphilippe, troisième au général, qui a terminé au sprint, avec le petit groupe de poursuivants.

Vingegaard, un pari audacieux

Battu par Tadej Pogacar au dernier Paris-Nice, le coureur originaire d’Hillerslev voulait montrer à tous de quoi il était capable. Visiblement frustré après avoir été ralenti la veille par Mikkel Bjerg, en difficulté aujourd’hui et qui en plus a chuté, le leader de l’équipe Jumbo-Visma s’est imposé. Il a d’abord suivi Richard Carapaz sans problème, malgré le panache du coureur équatorien depuis le début du Critérium, puis l’a distancé pour finir l’étape en solitaire.

Dans les derniers kilomètres, Jonas Vingegaard ne voulait pas que son exploit soit vain. D’autant plus que derrière lui, la poursuite a semblé un temps s’organiser, ce qui aurait annulé tous ses efforts. Le manque de soutien des leaders a finalement joué en sa faveur et Egan Bernal a même réussi à sortir brièvement du groupe de poursuivants, signe que le rythme était trop lent pour rattraper Vingegaard. Cette situation n’a pas arrangé Julian Alaphilippe, qui aurait sûrement préféré une arrivée groupée au sprint, étant le plus rapide dans ce genre de finition.

Gaudu en difficulté

Du côté des Français, les résultats sont partagés. Clément Champoussin, Guillaume Martin, Kenny Elissonde et Julian Alaphilippe ont été présents dans le groupe des favoris, mais à part Alaphilippe, le contre-la-montre de mercredi leur sera fatal au classement général. Guillaume Martin est désormais 10e, mais à 2’54 » de Jonas Vingegaard.

Vingegaard avait été devancé par David Gaudu sur les routes de Paris-Nice. Trois mois plus tard et à un peu plus de trois semaines du Tour de France, le Breton n’affiche pas la même forme et semble en difficulté. Il a fini l’étape derrière son jeune et prometteur coéquipier Lenny Martinez, mais surtout avec 1’02 » de retard sur les leaders. Les trois dernières étapes, plus exigeantes, devraient donner des indications sur son état de forme avant la Grande Boucle. Actuellement, il se classe 25e du général à 3’22 » de Jonas Vingegaard, nouveau leader au maillot jaune.