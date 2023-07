Danseurs ukrainiens de l’Opéra à Cannes en soutien à leur pays en guerre

Le Palace des Festivals accueillera une troupe de danseurs ukrainiens pour une performance exceptionnelle de « Don Quichotte » le jeudi 27 juillet 2023. Alors que leur pays est en proie à un conflit depuis plus d’un an et demi, ces artistes ont décidé de mettre leur art au service de leur communauté en organisant cette représentation unique. À travers la grâce de leurs mouvements, ils espèrent apporter un peu de lumière dans cette période sombre et contribuer ainsi à un futur plus paisible pour leur nation. Le public présent ce soir-là aura la chance de découvrir une interprétation vibrante et passionnée de l’un des ballets les plus emblématiques de l’histoire, tout en participant à une noble cause. Un événement à ne pas manquer, qui promet d’être tout simplement magique.

La danse comme résistance lors d’un conflit

Don Quichotte : Un ballet pour l’espoir

Les danseurs du ballet national d’Ukraine, en solidarité avec leur pays en guerre contre l’envahisseur russe, se produiront sur la scène de l’auditorium du Palais des Festivals de Cannes, le jeudi 27 juillet 2023. Ils interpréteront Don Quichotte, un ballet emblématique qui représente l’espoir pour un peuple meurtri par la guerre. Cette représentation sera caritative, tous les bénéfices collectés seront reversés à deux associations : l’une soutient la reconstruction du pays, l’autre s’occupe des mères traumatisées. Le ballet national d’Ukraine a choisi un ballet qui représente une histoire où les gens ont le pouvoir de changer le négatif en positif et de devenir plus forts. Ce choix de ballet n’est pas anodin, c’est la représentation de leur espoir.

La danse en résistance

Pour les danseurs de la troupe ukrainienne, la danse est un moyen de gérer leurs émotions et de résister face aux atrocités de la guerre. Lorsque la danseuse étoile Olga Kifyak a perdu son père et son grand frère, elle a trouvé refuge dans la danse. La danse a permis à cette artiste de continuer à avancer et de faire face au deuil. Chaque danseur de la troupe est touché par la guerre, soit directement ou indirectement, comme Stanislav Olshansky. Il envoie de l’argent chaque mois à un ami combattant sur le front, qui a été blessé et qui a besoin d’aide. Chacun de ces danseurs a trouvé dans la danse un moyen de faire face à ce conflit et de résister.

En soutien à l’Ukraine

Aujourd’hui, la solidarité pour l’Ukraine tend à s’étioler et l’aide financière est en diminution. La guerre dure depuis 2022 et les Ukrainiens ont besoin de soutien et de solidarité. Les bénéfices de la représentation de Don Quichotte au Palais des Festivals de Cannes iront à des associations qui soutiennent la reconstruction du pays et les mères traumatisées. Les spectateurs peuvent également faire un don en ligne sur le site de l’association « Chère Ukraine ». Assisté à cette représentation de Don Quichotte, c’est soutenir l’Ukraine, montrer sa solidarité et offrir un moment de beauté et d’espoir aux artistes ukrainiens.