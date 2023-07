« Danse et viole de gambe fusionnent à Avignon avec Phénix »

Jeudi 27 juillet, le Festival Off d’Avignon a accueilli la rubrique « Un artiste, un jour », mettant en vedette le talentueux chorégraphe Mourad Merzouki, présentant sa dernière création : « Phénix ». L’homme a su captiver son public grâce à sa chorégraphie d’exception qui allie mouvement et fluidité sur fond de musique électronique. Le spectacle se veut être un hommage à la transformation, à la renaissance et à la persévérance de l’être humain. Avec une équipe alliant jeunes danseurs et artistes plus expérimentés, Merzouki livre une représentation audacieuse et pleine de sens à travers ses mouvements précis et fluides. La performance s’est révélée être un véritable plaisir pour les spectateurs qui ont pu découvrir tout le talent de ce chorégraphe passionné.

Pixel : une oeuvre unique mêlant danse, musique et art numérique

« C’est une rencontre improbable entre une viole de gambe, des danseurs : ils sont quatre, issus du hip hop, de la danse contemporaine », indique Mourad Merzouki. L’oeuvre Pixel est la parfaite illustration de cette idée. Cette création originale mêle danse, musique et art numérique pour offrir au public un spectacle unique en son genre. La viole de gambe, jouée en direct, apporte une dimension supplémentaire à cette performance à la fois énergique et poétique.

Un dialogue entre deux mondes

La viole de gambe, instrument peu commun dans le monde de la danse contemporaine, permet à deux époques, deux mondes de dialoguer sur scène. En effet, la musique électronique, omniprésente dans ce spectacle, se trouve confrontée à une sonorité plus ancienne, plus organique. Cette rencontre entre deux univers donne lieu à un spectacle visuellement époustouflant et sonorement riche. La musique, jouée en live, accentue cette dimension immersive de l’oeuvre, faisant vibrer le public au diapason des danseurs.

Un spectacle ouvert à tous les publics

Pixel est un spectacle qui peut toucher tout public, même les personnes peu connaisseuses de danse ou de musique. Les performances des danseurs, qui mélangent les styles hip hop et contemporain, sont d’une rare intensité et démontrent une maîtrise technique impressionnante. L’oeuvre se veut être une expérience sensorielle, sans cesse renouvelée, pour les spectateurs. Il ne faut pas hésiter à venir découvrir cette création unique en son genre : de l’énergie, de la poésie, des danseurs extraordinaires et une musique envoutante sont à l’affiche de cette oeuvre hors du commun.