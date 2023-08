Danger sur les trottinettes et vélos en libre-service de Poitiers : la vidéo choc qui dévoile tout !

Tandis que l’expansion du réseau des communes éligibles au service dans l’agglomération de Poitiers se poursuit et s’annonce chaque fois plus grandiose pour la rentrée prochaine, la société Pony se montre très active dans la recherche et le développement de technologies novatrices destinées à limiter les abus et optimiser la sécurité.

Expansion du réseau de Pony à Poitiers

Le réseau de Pony à Poitiers s’étend, avec six communes de l’agglomération qui rejoignent définitivement le dispositif : Biard, Vouneuil-sous-Biard, Chasseneuil-du-Poitou (dont la Technopole du Futuroscope), Fontaine-le-Comte, Mignaloux-Beauvoir et Saint-Benoît. Deux autres communes, Beaumont Saint-Cyr et Dissay, ne sont raccordées que pour l’été, et finalement, Buxerolles et Migné-Auxances devraient les remplacer de manière plus durable.

Outils pour garantir l’indépendance et la sécurité

Les trottinettes et vélos en libre-service de Pony sont devenus une alternative de mobilité pour les habitants de Poitiers, notamment les jeunes, appréciant ainsi cette mobilité comme une première étape vers l’indépendance. Les trajets des abonnés débutants sont d’office limités à 15 km/h, et les rues piétonnes du centre-ville, à 10 km/h. Pony a également mis en place un système incitatif pour encourager le port du casque.

Problématiques de stationnement et de sécurité

Avec l’expansion du réseau, les salariés de Pony sont confrontés à des problèmes de charge de travail, notamment pour la régulation du stationnement des engins. Pony a mis en place des outils de contrôle qui permettent d’évaluer les besoins et de rapatrier les engins du centre-ville vers les zones qui en manquent. Pony a également testé un système pour détecter les points d’appui sur la trottinette et la limiter au seul et unique pilote pour réduire les risques d’accidents impliquant des passagers de trottinettes.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA