CRS breton se suicide au Pays Basque : les détails bouleversants

Un triste événement a choqué la compagnie de Saint-Brieuc ce 28 juillet 2023 à Anglet. Un CRS, âgé de 55 ans, s’est donné la mort avant sa prise de service au Lycée du Cantau, où sa compagnie était hébergée. L’homme, dont la mission était de maintenir l’ordre lors des Fêtes de Bayonne, était visiblement en proie à des problèmes personnels qui l’ont conduit à commettre l’irréparable. Cette tragédie a bouleversé l’ensemble de ses collègues et de sa hiérarchie, qui ont immédiatement pris en charge les procédures nécessaires et ont apporté leur soutien à la famille de la victime. Cette situation rappelle une fois de plus le courage et l’abnégation dont doivent faire preuve les membres de la police dans leur quotidien, ainsi que les difficultés psychologiques auxquelles ils peuvent être confrontés. Une pensée particulière est adressée à cet homme aujourd’hui, qui a payé de sa vie son engagement pour la sécurité de tous.

Un CRS de la CRS 13 de Saint-Brieuc se donne la mort à Anglet en pleine mission de maintien de l’ordre

Le 28 juillet 2023, un CRS de la CRS 13 de Saint-Brieuc s’est suicidé peu avant sa prise de service au Lycée du Cantau à Anglet, où sa compagnie avait été affectée pour assurer la sécurité des Fêtes de Bayonne. Âgé de 55 ans, l’homme qui n’a pas laissé de mot expliquant son geste, était un fonctionnaire expérimenté.

Les services de police mobilisés pour les Fêtes de Bayonne endeuillés

Les forces de l’ordre récemment engagées dans des émeutes à Marseille et Paris avaient connu de belles soirées dans le Sud-Ouest de la France. Toutefois, ce suicide en mission et en pleine saison des Fêtes a endeuillé les services de police mobilisés pour l’occasion. Dans un communiqué, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a exprimé sa « très grande émotion » et son soutien à la CRS 13 et aux policiers mobilisés.

Une cellule psychologique mise en place pour les forces de l’ordre

Les causes de ce suicide n’ont pas été précisées. Néanmoins, ce drame intervient dans un contexte particulier de mobilisation forte des forces de l’ordre, entre les émeutes à Marseille et la surchauffe de la saison estivale. Ainsi, une cellule psychologique a été mise en place et la compagnie a été relevée de son service pour la soirée.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA