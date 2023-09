Crise du transport scolaire en Seine-et-Marne : les élèves en danger

Lorsque l’heure de la rentrée scolaire sonne, c’est toute une problématique nationale qui refait surface : la pénurie de conducteurs de bus. Les médias en parlent, les usagers en souffrent et les autorités sont en alerte. Mais quelles sont les dispositions qui ont été prises pour faire face à cette situation ? Les entreprises de transport ont mis en place des campagnes de recrutement, avec des offres attractives pour attirer les candidats. Certaines villes ont également mis en place des formations pour les personnes désireuses de se reconvertir dans ce domaine. Toutefois, ces mesures ne suffisent pas encore à résoudre totalement le problème. Des discussions sont en cours pour réfléchir à d’autres solutions durables. En attendant, il est important que chacun prenne ses précautions pour éviter d’être impacté par cette situation, en anticipant les déplacements ou en se tournant vers d’autres modes de transport.

Le transport scolaire en Seine-et-Marne confronté à la pénurie de conducteurs

13 000 élèves et 2 200 élèves handicapés empruntent chaque jour des bus privés pour se rendre à l’école en Seine-et-Marne. Ce sont les entreprises de transport privées telles que Transdev, Keolis et Lacroix-Savac qui gèrent les circuits, qui sont coordonnés par le Département et Île-de-France Mobilités (IDFM). Ces entreprises sont victimes depuis plusieurs années de la pénurie nationale de conducteurs, affectant l’organisation des 250 circuits scolaires.

Des entreprises à la peine

Après un début difficile, la reprise du secteur du Grand Provinois par l’entreprise Lacroix-Savac s’est améliorée, assurant désormais « 100% de l’offre du plan de transport garanti du lundi au vendredi ». Keolis, qui exploite 38 lignes en Seine-et-Marne, a annoncé la priorisation des lignes à vocation scolaire dès ce lundi 4 septembre 2023 et la fourniture de l’;

offre rétablie à 100 % pour la ligne 16 Express (Lieusaint–Serris Val d’Europe). Transdev semble être le seul groupe à ne plus connaître de problématique de manque de conducteurs et pouvant desservir toute l’offre de transport sur ses 253 lignes, grâce notamment au développement de l’Académie by Transdev et du bus pour l’emploi.

La vigilance de l’IDFM et du Département

L’IDFM et le Département surveillent le respect des clauses des contrats des entreprises de transport privées missionnées pour vérifier que les sociétés respectent leurs obligations.

