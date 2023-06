Crise du logement: réinvention du pavillon, passion française, pour éviter sa disparition

Jugé « inesthétique » par une partie de la population, la maison individuelle demeure néanmoins la préférence des citoyens et citoyennes français. Cependant, tandis que les enjeux environnementaux poussent vers un objectif zéro utilisation abusive des terres et que les dépenses liées à la construction ne cessent d’augmenter, la pertinence de ce type d’habitat est de plus en plus mise en doute.

Une rangée de maisons individuelles, chacune entourée d’un jardin, une route sans issue, le tout situé en bordure d’une ville et de champs. Voilà une description possible du modèle pavillonnaire français, mis en place dans les années 1970. Longtemps considérée comme le modèle idéal par la majorité des Français, cette forme d’habitat est aujourd’hui critiquée pour ses conséquences sur l’environnement, l’endettement des ménages et son incompatibilité avec la transition écologique. La future loi zéro artificialisation nette, qui devrait empêcher la construction de lotissements sur des terres agricoles ou naturelles, pourrait remettre en question ces aspirations et marquer la fin du pavillon.

Le modèle pavillonnaire français s’inspire du modèle américain, avec des maisons isolées entourées d’un jardin, contrairement au Royaume-Uni ou à l’Allemagne, où les maisons mitoyennes sont plus courantes. Les critiques du modèle pavillonnaire pointent du doigt la monotonie des lotissements bordés de maisons similaires, le développement urbain qui s’étend sur la campagne et l’impact environnemental de cet étalement urbain centré sur l’utilisation de la voiture.

Néanmoins, l’attrait pour la maison individuelle demeure fort, même si les aspirations des jeunes ménages changent. L »importance accordée au jardin et à la proximité du centre-ville évolue au profit d’un habitat plus dense et intégré dans le tissu urbain.

Pour réinventer le modèle pavillonnaire français, il faudra densifier les zones périurbaines, rapprocher les habitants des services publics et sortir du tout-voiture, en s’inspirant des pratiques d’autres pays européens, tels que le pavillonnaire mitoyen du Royaume-Uni ou la cohabitation intergénérationnelle de l’Allemagne. Reste à convaincre les Français de changer leurs aspirations et à trouver un équilibre entre la proximité de la nature et l’intégration au tissu urbain.