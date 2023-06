Crise du logement immobilier: baisse de la demande prolonge la durée, surtout en France

La problématique du logement devient de plus en plus critique en France. Ce phénomène s’explique majoritairement par une crise de la demande. Pour en discuter davantage, Olivier Poncelet interviendra lors du programme télévisé 19/20.

Parmi les multiples causes de la crise du logement, les logements neufs sont principalement touchés. En effet, Olivier Poncelet note que le nombre de réservations a chuté de 25 % l’année dernière, chose qui n’avait pas été observée depuis une décennie. Cette situation est principalement imputable à une crise de la demande. Selon le journaliste, les ménages français n’ont tout simplement pas les moyens d’acheter à cause des prix exorbitants et de l’augmentation des coûts du crédit. De plus, le montant total des crédits immobiliers a baissé de 38 % en un an.

Impact de la guerre en Ukraine sur la crise de l’offre

En plus de la crise de la demande, la crise de l’offre est également un problème majeur. La France ne construit plus suffisamment de logements pour répondre aux besoins. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. D’une part, la hausse des coûts de construction liée à l’impact de la guerre en Ukraine. Face à cette situation, les promoteurs préfèrent attendre et temporiser d’autant plus que les logements se vendent mal. D’autre part, ils vendent moins, gagnent moins et ont donc moins d’argent à investir dans de nouveaux programmes. Comme le précise Olivier Poncelet, il s’agit d’un cercle vicieux qui bloque complètement le marché aujourd’hui.