Crise du logement à Lisbonne: nombreuses familles à la rue, loyers inaccessibles, lois enfreintes

Dans la nation portugaise, la difficulté concernant l’habitat contraint de nombreux foyers à se retrouver sans domicile, en dépit d’avoir un travail sécurisé. Ceci est dû, en grande partie, aux prix des locations qui sont devenus hors de portée et des bailleurs qui ne respectent pas la législation en mettant en location leurs propriétés sans contrat de location. Ce texte est tiré de la revue « Nous, les Européens » datant du 13 avril 2023.

À Lisbonne, plus de 26 000 familles habitent dans des logements insalubres. En outre, les loyers ont augmenté en moyenne de 53% en seulement cinq ans, rendant la location inabordable pour beaucoup.

Paulo et sa famille se sont retrouvés sans domicile. Le propriétaire qui leur louait un logement a profité d’un accident domestique pour leur reprendre les clés et remettre cet appartement en location à un tarif plus élevé après avoir fait des travaux. Joao, la compagne de Paulo, raconte : « Notre cuisine a pris feu, à cause d’une machine. Il y avait plein de rats dans l’appartement. Ils ont dû causer un court-circuit ».

« Depuis trois mois, nous vivons dans des chambres d’hôtel »

« Depuis trois mois, nous vivons dans des chambres d’hôtel et nous avons même passé une nuit dans une camionnette avec les enfants », témoigne la mère de famille. « Nous avons même dû passer une nuit à la rue », déplore Paulo. Au Portugal, disposer d’un contrat de location est obligatoire, mais les propriétaires ne respectent pas la loi. Paulo et sa famille n’étaient pas protégés par un bail, comme c’est le cas de beaucoup de familles vivant dans des logements précaires de la capitale portugaise.

Paulo travaille à temps plein à la mairie de quartier. Il gagne 760 euros par mois, ce qui ne suffit plus pour payer un loyer à Lisbonne. « C’est inhumain. Cela fait dix ans que je travaille à temps plein et que je paye mes impôts pour avoir une maison et ne pas me retrouver dans cette situation. Je travaille tous les jours, c’est injuste. J’ai honte d’être portugais. »

Extrait de « Le chambardement portugais », diffusé dans « Nous, les Européens », le 13 avril 2023.