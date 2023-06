Crèmes glacées : record de ventes en France en 2022 avec 1,4 milliard d’euros malgré l’inflation

Les chiffres de vente de crèmes glacées ont connu un sommet sans précédent, même en tenant compte de l’inflation. Au cours de l’année 2022, les recettes générées par cette catégorie de produits ont atteint la somme astronomique de 1,4 milliard d’euros.

Avec l’arrivée des beaux jours, elles deviennent indispensables. Les glaces sont un petit plaisir dont il est difficile de s’en priver. À Nice (Alpes-Maritimes), un glacier propose une grande variété de saveurs. Parmi les goûts les plus appréciés : vanille, chocolat et café, mais pas seulement. Une cliente s’étonne : « On peut avoir jusqu’à 16 parfums différents. »

Deux Français sur trois consomment des glaces

Les ventes de glaces sont toujours aussi importantes. Le chiffre d’affaires a même connu une hausse de plus de 14 % en 2022. Malgré cela, les glaciers ont dû augmenter leurs tarifs – par exemple, en faisant passer le prix d’une boule de glace de 4 euros à 4,50 euros. Les bâtonnets et les cornets demeurent les plus vendus, suivis des sorbets, puis des crèmes glacées. Aujourd’hui, deux Français sur trois consomment des glaces, et leur appétit est considérable, avec environ six litres par an et par personne.